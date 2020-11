MSI MEG Aegis Ti5, la recensione

La recensione dell'MSI MEG Aegis Ti5 ci trascina fino allo scorso gennaio, quando ancora liberi di viaggiare siamo volati fino al CES di Las Vegas trovandoci di fronte a un particolare case a testa di robot pensato per configurazioni di fascia estrema. Ma non sono solo le forme, la dotazione o l'illuminazione RGB a rendere speciale il preassemblato MSI che vanta una caratteristica unica, una sorta di occhio con schermo OLED incorporato che consente di interagire con il sistema in modo rapido, mostrando i dati sul PC, permettendoci di attivare l'overclock e arricchendo l'estetica del sistema con animazioni personalizzabili.

Un PC premium in tutti i sensi

Per lanciare la sua nuova star, MSI ha aspettato l'arrivo delle nuove GeForce RTX 3000 che si inseriscono in una configurazione di fascia estrema che per il modello arrivato in redazione comprende un potente Core i9-10900K, una MSI GeForce RTX 3080 Ventus nuova fiammante e 128GB di memoria a 2933MHz. Installato ovviamente su una scheda madre MSI che tra l'altro è dotata di una scheda WiFi 6 dalla buona portata e da una porta LAN da 2.5 Gb/s. A occuparsi dei dati, invece, ci sono un disco meccanico da 3TB e due dischi SSD NVMe da 1TB ciascuno, per un totale di 5 TB di storage. Il tutto alloggiato in un case che risulta pesante, arrivando fino a 17 Kg, ma anche elegante, a patto ovviamente di apprezzarne le particolari forme che come abbiano anticipato ricordano la testa di un androide. Ed è uno di quelli con tanto di due antenne apribili che, ovviamente pensate per sorreggere cuffie o cavi, fanno il paio con l'occhio centrale, come anticipato una manopola con schermo integrato che oltre a poter mostrare animazioni a colori, anche personalizzate, consente di impostare modalità overclock e cambiare altri parametri come l'illuminazione Mystic Light.

Abbondano infatti le luci a partire dal logo e dai fregi futuristici sul frontale che conferiscono un look premium a un case senza dubbio pensato in buona parte in funzione dell'estetica. Include infatti due strisce RGB laterali che riprendono le forme del corpo centrale. Un'illuminazione interna dedicata alla GPU che, piazzata in orizzontale, si vede attraverso la parte alta del case, tutta trasparente come il frontale. I pannelli invece, in plastica come tutto l'esterno del chassis, ospitano due ampie grate di ventilazione, funzionali a un sistema incentrato su una CPU che come sappiamo garantisce prestazioni di punta in gioco, ma raggiunge temperature importanti. Non sembra mancare nulla, insomma, anche se, considerando la natura del prodotto, ci saremmo aspettati più alluminio e vetro o magari una plastica meno incline a graffiarsi di quella usata per la sezione trasparente. Ma la scelta dei materiali è stata probabilmente dettata anche dalla necessità di contenere il peso.

Gran parte del peso non deriva infatti dal corpo centrale, tutto sommato contenuto nelle dimensioni, ma dai due spessi appoggi che compongono una base d'appoggio robusta, più che sufficiente per garantire la piena stabilità all'Aegis Ti5. Ed è sempre questa ad aumentare l'ingombro complessivo del particolare case MSI, contribuendo però in maniera importante al design e trasformandosi in un paio di comode maniglie indispensabili per trasportare in sicurezza il PC. Ed è anche facile da ruotare grazie a un'altra robusta maniglia che si trova nella parte alta del retro, a fare da alettone, contribuendo a rendere il case più longilineo.

Non male per un case da 67 litri che include aree separate per garantire la massima efficacia per la ventilazione a liquido della CPU, per le ventole della GeForce RTX 3080 e per i dissipatori del VRM, fondamentali per spremere senza problemi un processore impegnativo come il Core i9-10900K. In ogni caso tutte le componenti risultano accessibili una volta rimossa la paratia destra, dove trova alloggio anche il dissipatore AIO. Un po' di lavoro per mettere mano ad alcune componenti è necessario, ma all'interno c'è spazio per 2 drive da 2.5 pollici e un drive da 3.5 pollici, oltre a tre porte per SSD M.2 piazzate sulla scheda madre. Per tutto il resto c'è invece il software che consente ovviamente di programmare la ventola, impostando un massimo di 5 funzioni che vanno dal monitor di sistema fino alla modalità gaming, oltre a garantire una valanga di opzioni accessorie. Il software inoltre include la tecnologia audio Nahimic e la cancellazione del rumore del microfono basata su rete neurale, disponibile comunque anche attraverso la GeForce RTX 3080 che sfrutta i tensor core con risultati eccellenti.

Tornando all'esterno, invece, troviamo la connettività che in parte è sopra, verso il frontale, e in parte ovviamente sul retro dove troviamo 5 porte USB, una USB Type-C, l'uscita audio SPDIF, cinque connettori audio da 3.5 millimetri, una porta PS2 e una seconda porta lan da 1 Gb e una Thunderbolt 3 che garantisce alta velocità di ricarica, un massimo di 40 GB/s di velocità di trasmissione e una connessione video da un massimo di 5K a 60Hz. La GeForce RTX 3080 mette invece a disposizione 3 DisplayPort e una HDMI 2.1, consentendo il 4K fino a 120Hz e l'8K a 60Hz. Sotto, infine, c'è l'alimentazione, nascosta in quella che potremmo considerare la nuca del case.