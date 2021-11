Xbox Store, saldi del Black Friday: tantissimi giochi Xbox Series X|S e One a sconto

Anche Xbox Store ha fatto partire oggi i suoi saldi del Black Friday ufficiali, che andranno avanti fino al 3 dicembre comprendendo centinaia di giochi Xbox Series X|S e Xbox One a sconto, veramente una quantità notevole di offerte interessanti.

Gli sconti del Black Friday si uniscono peraltro a quelli già in corso dei Deals with Gold, che termineranno invece il 22 novembre, per un totale di sconti enorme che ammonta a quasi 1000 titoli singoli, compresi ovviamente pacchetti ed espansioni varie.

Impossibile riportarli tutti insieme in maniera comprensibile, dunque vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Xbox Store per tutti gli sconti presenti, all'elenco riportato nel blog di Major Nelson oppure alla classica lista di TrueAchievement, dove i vari sconti vengono riportati probabilmente nella maniera più chiara possibile.

Qui ci limitiamo a riportare alcuni esempi particolarmente interessanti di questa iniziativa, con alcuni titoli che hanno subito un notevole ribasso di prezzo. Tra questi, troviamo i seguenti: