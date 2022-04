Xenoblade Chronicles 3: prenotazione Amazon a prezzo minimo garantito per il gioco Switch

Su Amazon Italia è possibile prenotare Xenoblade Chronicles 3, l'esclusiva Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile dal 29 luglio 2022 (Amazon segna ancora la data sbagliata, al momento della scrittura di questa notizia) e costa 59.99€. Xenoblade Chronicles 3, al pari di tutti gli altri prodotti venduti e spediti da Amazon, permette la prenotazione a prezzo minimo garantito: questo significa che prenotando ora a costo zero si mette a sicuro una copia e, in caso di diminuzione del prezzo, si andrà a pagare la cifra più bassa apparsa su Amazon senza dover seguire l'andamento del prezzo e senza dover rieseguire la prenotazione. Inoltre, è possibile cancellare la prenotazione in qualsiasi momento senza spendere un singolo centesimo, fino a un momento prima del pagamento e della conseguente spedizione.

Vi abbiamo anche proposto da poco una nuova anteprima. Ecco le nostre parole conclusive su Xenoblade Chronicles 3: "Abbiamo chiuso questa anteprima di Xenoblade Chronicles 3 col fiato corto perché il nuovo trailer era veramente ricco di informazioni. La nostra analisi è fatta di congetture e ipotesi che non vediamo l'ora di confermare o smentire: la data di uscita anticipata è stata una sorpresa fantastica, perché il nuovo JRPG di Monolith Soft sembra proprio straripante di contenuti, dinamiche di gameplay e colpi di scena che potrebbero lasciare a bocca aperta soprattutto i fan della serie. Inutile dire che vi aggiorneremo su ogni novità, perciò continuate a seguirci."

