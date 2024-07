Lo zaino Puslom di grandi dimensioni (55 L) con tasca per laptop è in offerta a tempo su Amazon

Amazon Italia propone ora una offerta a tempo per uno zaino di dimensioni generose (55 litri) perfetto anche per chi ha bisogno di trasportare un notebook fino a 18,4 pollici. L'offerta è del 24% rispetto al prezzo mediano e del 5% rispetto al prezzo più basso recente. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 48.99€, mentre il prezzo più basso recente è 39.19€. Il prezzo attuale è persino più basso di quello proposto durante il Prime Day di luglio. La spedizione è gestita da Amazon.

Le caratteristiche dello zaino Puslom

Lo zaino Puslom ha una capacità da 55 litri e dispone di oltre 20 tasche per trasportare comodamente tutti i propri oggetti. Propone tre comparti principali, una tasca separata imbottita per inserire il proprio laptop (massimo 18,4 pollici) e anche una tasca anteriore con zip. Ci sono nove tasche interne di piccole dimensioni per oggetti come chiavi, penne e altri piccoli prodotti. Può anche essere aperto a 90 e 180 gradi per accedere a tutte le tasche comodamente.

Le varie tasche dello zaino Puslom

Dispone poi di una presa USB con cavo integrato per collegare una powerbank e ricaricare lo smartphone o altri dispositivi esterni allo zaino. Dispone poi di luce notturna riflettente e sistema antifurto. Lo zaino è resistente all'acqua, ha una imbottitura a spugna che aiuta la traspirazione e spallacci regolabili.