Zelda Ocarina of Time: scoperta una demo segreta, Link si trasformava in Navi

È stata scoperta una demo segreta di The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64 che mostra alcuni contenuti che non sono poi apparsi all'interno del gioco finale. La demo è stata scovata all'interno di una vecchia cartuccia di sviluppo di F-Zero X.

Precisamente, all'interno della cartuccia per Nintendo 64 di F-Zero X sono stati trovati dei file parzialmente sovrascritti ma perlopiù intatti. I dettagli su questa demo di The Legend of Zelda Ocarina of Time sono stati condivisi dall'account Twitter "Forest of Illusion" che si dedica alla preservazione di informazioni perdute della storia Nintendo. Viene spiegato che non sono presenti linee di codice o musica, ma più che altro grafica e mappe.

Nella demo di The Legend of Zelda Ocarina of Time sono stai scoperti vari medaglioni magici che attivavano effetti unici, come il Soul Medallion che permetteva di "trasformarsi in Navi e volare in giro". Altri medaglioni permettevano di attivare attacchi di fuoco o di nascondersi agli occhi dei nemici. Altri permettevano di teletrasportarsi quando in pericolo mentre altri permettevano di dare fuoco agli oggetti e spegnere le fiamme.

La world map di Hyrule, inoltre, è molto diversa rispetto a quella poi apparsa nel gioco finale. Potete vederla nel tweet in calce alla notizia. Inoltre, potete anche vedere una versione preliminare del villaggio Kakariko. Non manca anche una versione abbozzata del test di arcieria dove si cavalca Epona.

Anche la trama era inizialmente differente. The Legend of Zelda Ocarina of Time avrebbe dovuto includere una prigione per fate - Navi incluso - che Link avrebbe poi dato alle fiamme. Chiaramente questa demo non era intesa per il pubblico, quindi questa scoperta è incredibile. Speriamo che vi siano altri segreti nei file da scovare.

Infine, vi segnaliamo che Ritorno al Futuro 2 sarebbe dovuto essere un RPG in stile Zelda su SNES.