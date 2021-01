Nintendo, spunta un video del 1990 che mostra gli uffici della filiale americana

Com'era il quartier generale americano di Nintendo nel 1990? Lo rivela un video documentario riemerso alcuni giorni fa su YouTube, che mostra gli uffici della sede di Redmond di Nintendo of America e il personale al lavoro.

Dalle mappe del primo Final Fantasy alle vere e proprie catene di montaggio in cui venivano assemblati i NES, il filmato si pone come un insieme di sequenze che qualcuno avrebbe dovuto montare e mixare per ottenere un servizio completo. Probabilmente è andata proprio così.

Ci sono brevi interviste a designer e addetti ai lavori, nonché una parte finale in cui ci si concentra sul test delle console e dei giochi. Difficile individuare volti noti nel video, voi avete scovato qualcuno in particolare?

Ad ogni modo, i circa 20 minuti del filmato sembrano un vero e proprio viaggio nel passato, ai tempi in cui il fenomeno delle console muoveva ancora i primi passi e tanti si interrogavano su cosa fossero queste macchine.

A trent'anni di distanza, è curioso pensare a come Nintendo Switch abbia superato le vendite del NES, totalizzando oltre 68 milioni di unità.