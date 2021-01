Super Smash Bros. Ultimate con Sora di Kingdom Hearts, in una mod

Super Smash Bros. Ultimate può finalmente accogliere Sora di Kingdom Hearts, solo che lo farà attraverso una mod e non con un'aggiunta ufficiale, dunque si tratta di una soluzione "artigianale" per il gioco Nintendo.

Atteso a lungo e presente ormai da molto tempo nelle voci di corridoio, Sora alla fine non si è presentato nel roster di Super Smash Bros. Ultimate, nonostante i molti rumor che lo volevano protagonista di un cross-over tra il picchiaduro per Nintendo Switch e la serie Kingdom Hearts.

Considerando che Sephiroth è una delle aggiunte più recenti al gioco, è alquanto difficile che Sora possa arrivare in breve in Super Smash Bros. Ultimate, visto che per il momento i cross-over con i titoli Square Enix sono probabilmente esauriti, in attesa di ulteriori novità in futuro.

Per questo motivo, può essere interessante sapere che il modder Mastaklo ha intenzione di pubblicare questa mod con Sora attraverso Patreon a partire dal 19 febbraio, anche se non potrà essere utilizzata all'interno del gioco standard su cartuccia per Nintendo Switch.

A giudicare dal video, il personaggio di Sora sembra riprodotto particolarmente bene, tratto direttamente da Kingdom Hearts 3 come modello tridimensionale ma con le mosse corrispondenti a quelle di Shulk, trattandosi di un Echo Fighter. Avrà comunque la sua icona custom, sezioni di parlato ed effetti sonori a tema.