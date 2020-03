Zombie Army Trilogy per Nintendo Switch, la data di uscita nel nuovo trailer

Zombie Army Trilogy ha una data di uscita su Nintendo Switch: la raccolta sarà disponibile a partire dal 31 marzo, come rivela il nuovo trailer pubblicato da Rebellion.



A poche settimane dal lancio di Zombie Army 4: Dead War, anche i possessori della console ibrida giapponese potranno dunque cimentarsi con la trilogia originale dello sparatutto a base di zombie ambientato in una seconda guerra mondiale alternativa.



Fai un salto nel 1945 e massacra le orde massicce che compongono l'esercito di zombi nazisti di Hitler. Usa fucili di precisione, mitragliatrici e fucili da caccia per eliminare le ondate di non morti e affronta il dittatore di demoni in un'incredibile battaglia finale!



Zombie Army Trilogy include tutto ciò che è stato precedentemente pubblicato su console. Sopravvivi a 3 intense story campaign e affronta la Horde Mode, tutte disponibili sia in modalità singleplayer che in modalità cooperativa drop-in, drop-out per un massimo di 4 giocatori.



Su Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy offre nuove funzionalità tra cui co-op wireless locale, motion control, controller Pro e supporto HD Rumble. Zombie Army Trilogy supporta anche il nuovo sistema di inviti per amici di Nintendo Switch.



La serie Zombie Army ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.