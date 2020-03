God of War, Baldur manda a quel paese tutti in un simpatico easter egg

Lo youtuber Lance McDonald ha pubblicato su Twitter una scoperta eccezionale fatta sbloccando la telecamera di God of War per PS4: un easter egg in cui Baldur manda tutti a quel paese. Per scoprirlo ha dovuto modificare il codice del gioco, quindi non era qualcosa che doveva essere trovato dai videogiocatori, nemmeno dai più scaltri, ma è simpatico lo stesso.



Attenzione, perché nelle righe seguenti daremo qualche anticipazione sulla storia di God of War. Niente di drammatico, ma se non volete averne, non leggete oltre e cambiate notizia.



Nel video allegato al tweet di McDonald possiamo vedere Baldur sconfitto da Kratos che rotola giù da una scogliera. Nel gioco non si vede altro, ma sbloccando la telecamera lo youtuber è riuscito a scoprire la fine fatta dal modello dell'antagonista. Come visibile dal filmato allegato al tweet sottostante, Baldur viene bloccato a mezz'aria con le gambe allargate, le braccia alzate e le dita medie delle mani ben in vista. Si tratta sicuramente dello scherzo di qualche animatore in vena di goliardia.



McDonald ha chiesto a Cory Barlog, il director di God of War, a chi dobbiamo questo splendido easter egg. Barlog non ha ancora risposto, ma speriamo che lo faccia perché a questo punto siamo davvero curiosi di saperlo. Ovviamente non è niente di particolarmente grave, anche perché teoricamente nessuno avrebbe dovuto vedere Baldur in quella posa. Comunque, chi meglio di lui può permettersi di mandare a quel paese l'intero mondo?

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020