Astracraft, la recensione: Robot Wars nello spazio

Se il vostro desiderio è sempre stato quello di partecipare a Robot Wars, NetEase potrebbe avere la giusta soluzione per voi, come mostriamo in questa recensione di Astracraft. Il gioco sviluppato da Payload consente di costruire robot e veicoli da competizione e lanciarli in sfide di vario tipo, in una sorta di misto tra Banjo-Kazooie: Viti e Bulloni e appunto il buon vecchio Robot Wars. A dire il vero non si tratta di una soluzione propriamente originale: al di là del concept che possiamo far risalire alle celebre trasmissioni televisive degli anni 90 tra USA e Regno Unito, l'idea della costruzione di robot da combattimento da impiegare poi all'interno di svariate sfide multiplayer ha già preso forma in altri titoli simili, incarnata soprattutto in Robocraft su PC. Tuttavia, Astracraft riesce a proporre più o meno la stessa complessità di quest'ultimo in un contesto mobile e non è cosa da poco, mettendo nelle mani dei giocatori sia un editor ampio e complesso che una grande quantità di modalità di gioco in cui poter utilizzare le creazioni in maniera più o meno distruttiva.





Il concetto di base implica una serie di variabili che possono essere molto difficili da tradurre sullo schermo: la fase costruttiva lascia una notevole libertà ai giocatori nella creazione di robot e veicoli, cosa che può rendere difficile l'inserimento di questi in un contesto ludico strutturato. Anche per questo motivo, il gameplay di Astracraft non è forse il suo punto di forza, mettendo in scena sfide che si rivelano un po' rigide e macchinose (d'altronde visti i protagonisti non potrebbe essere altrimenti) ma ha dalla sua il grande pregio di dare vita alle creazioni degli utenti in maniera alquanto convincente, supportato peraltro da una realizzazione tecnica veramente efficace, a tratti impressionante, con una notevole solidità della grafica poligonale e degli effetti applicati anche su macchine non recentissime. In definitiva, non è facile trarre grande spasso tra combattimenti un po' confusionari e corse non proprio gradevoli anche in termini di sistema di controllo, ma il bello di questo gioco si trova soprattutto nella fase creativa e nella meraviglia che si prova quando una costruzione pensata, elaborata e attentamente costruita con l'editor si trova a muovere i primi passi all'interno delle mappe.