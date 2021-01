Resident Evil Village su PS5 supporterà il DualSense, il Ray-Tracing e l'audio 3D

Nella serata di ieri Capcom ha svelato tantissimi dettagli sull'atteso Resident Evil Village. Tra le cose che abbiamo scoperto è la conferma che il prossimo capitolo della serie horror giapponese avrà un occhio di riguardo per le console di Sony, in particolare PS5. Nella giornata di ieri è stata pubblicata una demo in esclusiva PlayStation 5, ma Resident Evil Village supporterà anche tutte le caratteristiche peculiari della next-gen di Sony come il controller DualSense, il Ray-Tracing e l'audio 3D.

La nostra anteprima di Resident Evil Village riassume ed analizza tutto quanto è stato mostrato ieri sera.

Oltre, ovviamente, al caro SSD, lo strumento che in maniera molto semplice sta rendendo molto più fruibili i nostri videogiochi preferiti. Leggendo tra le caratteristiche del gioco pubblicate sulla pagina del negozio PlayStation scopriamo qualche dettaglio su come le caratteristiche più peculiari di PlayStation 5 saranno sfruttate: "Esplora i magnifici, ma terrificanti panorami e ambientazioni di Resident Evil Village in 4K con il ray tracing, immergiti nella musica e nei suoni creati ad arte per dare vita all'atmosfera da horror di sopravvivenza in Resident Evil Village. L'audio 3D amplifica l'esperienza facendoti sentire suoni da brivido provenienti da ogni direzione".

Inoltre il gioco supporta il feedback aptico e i trigger adattivi di DualSense. Sul sito di Xbox, invece, si parla di una generica ottimizzazione per Xbox Series X/S che ci fa pensate alla presenza del ray-tracing anche sulle console di nuova generazione di Microsoft.