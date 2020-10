ASUS ROG XG17AHPE, la recensione del piccolo monitor da 240Hz

La recensione dell'ASUS ROG XG17AHPE rappresenta un'occasione interessante per dare un'occhiata al mondo in evoluzione dei monitor portatili, un segmento che si sta popolando di pannelli ad alto refresh come questo monitor IPS FreeSync da 17 pollici, caratterizzato da una risoluzione 1080p e da 240 Hz di frequenza massima, che guarda ovviamente a quei giocatori competitivi costretti a fare i conti con problemi di spazio o mobilità, ma guarda anche a chi vuole un doppio schermo anche in mobilità, a chi cerca un pannello di qualità da abbinare a un dispositivo mobile o viaggia spesso e non vuole rinunciare a portarsi dietro la propria console.

Caratteristiche

Il connubio tra refresh elevato, dimensioni ridotte e altoparlanti da un solo watt, ma di qualità più che discreta, è utile anche in combinazione con PC compatti, console e smartphone, facili da connettere al dispositivo grazie alla porta micro HDMI e due USB Type-C, di cui una di ricarica, ovviamente accompagnate da cavi e adattatore pensati ovviamente per poter interfacciare lo schermo con porte USB e HDMI di misura standard. Ma parliamo comunque di un prodotto da gaming che oltre a fare da secondo schermo di qualità, può dare nuova vita ai laptop da gioco limitati da pannelli da 60 Hz. D'altronde fino a non molto tempo fa questi ultimi andavano per la maggiore anche nel caso di dispositivi dotati di GPU piuttosto potenti, senza dubbio in grado di raggiungere framerate molto elevati in fps e competitivi.

Per ridurre l'ingombro ASUS ha deciso di abbinare ROG XG17AHPE a una cover magnetica che si trasforma in una base pieghevole da plasmare per piazzare il monitor nella posizione desiderata. Purtroppo il sostegno non è dei più intuitivi ed efficaci in circolazione, ma fa il suo lavoro, almeno una volta trovata la posizione desiderata tra le diverse disponibili. Chi vuole qualcosa in più potrebbe invece preferire la versione del monitor ASUS che è arrivata alla redazione e che, più cara di circa 100 euro rispetto alla versione base, include un robusto treppiede telescopico, richiudibile per ridurre lo spazio, che garantisce una buona ergonomia offrendo ampie possibilità di alzare e abbassare lo schermo, con tanto di levetta per bloccare l'asta, o di inclinarlo, sia sull'asse verticale che orizzontale. Manca però di un modalità verticale, supportata dal monitor anche con un'opzione di auto rotazione attivabile nel menù, che ci riporta allo stand pieghevole, come anticipato meno ergonomico ma più versatile.