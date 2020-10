Mario Kart, tutti gli spin-off

È piuttosto esilarante l'esistenza stessa di questo articolo, che raccoglie la storia degli spin-off dello spin-off più famoso del mondo. Super Mario è il franchise - limitatamente ai videogame - più venduto della storia, con più di 600 milioni di unità piazzate. Di quelle 600, più di 150 sono dovute a Mario Kart: preso da solo, è subito sotto Final Fantasy, e sopra a Sonic the Hedgehog e Assassin's Creed. Era inevitabile, quindi, che da spin-off originasse altri spin-off.

In questo pezzo ci limiteremo alla descrizione degli episodi (secondari) più importanti, e soprattutto dei soli videogame. Ci spieghiamo meglio: alcuni "estratti" di Mario Kart sono apparsi come microgame anche in Wario Ware, ma non ci sembrano abbastanza importanti da essere analizzati in questa sede. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di non addentrarci nel mondo dei gadget, o dei giochi fisici, come i flipper. Potrebbe sembrare una precisazione stupida, e forse lo è, ma non è insensata: da anni sono in vendita macchine radiocomandate di Mario Kart e, se ci pensate bene, Mario Kart Live: Home Circuit - in arrivo il 16 ottobre - è l'unione tra quella componente fisica e, ovviamente, il videogioco.

Il nuovo spin-off, che arriverà tra poco più di una settimana, è stato sviluppato da Velan Studios. Questa software house è stata creata da Guha e Karthik (un nome adeguato...) Bala, che nel 1994 avevano fondato anche Vicarious Visions, principalmente nota al pubblico per Skylanders. La società conosce bene la realtà aumentata, e Mario Kart Live: Home Circuit ha tutte le carte in regola, in attesa della prova su pavimento, per diventare il re degli spin-off della serie (pur aderendo, in realtà, alla corrente della "realtà ibrida"). Perché, come vedremo tra poco, la concorrenza esiste, ma non è molto agguerrita.