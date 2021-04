Corsair Sabre RGB PRO Champion Series: la recensione

Caratteristiche esterne

Nel disegnare la forma del Sabre RGB PRO Champions Series, Corsair ha rinunciato alle particolari forme dei mouse precedenti. Ha infatti preferito puntare su una classica sagoma simmetrica, per quanto comunque pensata per destrorsi, che tra larghezza ridotta di un centimetro rispetto al Sabre e posteriore tondeggiante è pensata per consentire tutti i tipi di presa. Non a caso il nuovo mouse Corsair si propone sia come controller da MOBA, pur accontentandosi dei classici sei tasti selettore dei DPI incluso, che da sparatutto in prima persona, risultando particolarmente adatto a questi ultimi grazie alla sensibilità dei tasti.

Il passo indietro in termini di design, va detto, sacrifica qualcosa in quanto a riconoscibilità e in quanto a ergonomia, ma corrisponde a un guadagno sia in termini di capacità di adattarsi a più tipologie di mano, sia in quanto a peso. Quest'ultimo scende infatti dai 100 grammi del Sabre RGB ai 74 grammi del Sabre PRO RGB che si inserisce nel segmento dei mouse ultraleggeri, pur non arrivando a pesi da record anche in forza delle dimensioni con particolarmente contenute di 129 millimetri di lunghezza, 70 millimetri di larghezza e 43 millimetri di altezza. Non manca però di cavo leggerissimo, ovviamente ricoperto in tessuto, che offre effettivamente una resistenza minima.

Da notare tra l'altro l'estrema reattività dei tasti, a partire dai due laterali per arrivare a quelli principali che utilizzano tecnologia Quickstrike mirata ad azzerare il lasco tra plastica e switch OMRON da 50 milioni di click. Da qui una reattività decisamente elevata e tasti piuttosto fermi nonostante serva decisamente poca forza per attivarli. Un qualcosa, questo, che vale anche per la rotella, forse fin troppo morbida, e per i due ampi pulsanti laterali, facili da premere nonostante siano stati progettati con un basso profilo per non interferire con l'impugnatura. Ed è un'accorgimento che funziona, così come il resto del mouse che scorre piacevolmente sui quattro cuscinetti in PTFE (Teflon), ampi e tutto sommato facili da sostituire.