Days Gone, la recensione su PS5: torniamo in moto contro orde di zombie

Days Gone non è stato trattato splendidamente dalla critica, e questo è un dato di fatto. Si è trattato di uno di quei casi nei quali il successo di pubblico è generato quasi ed unicamente dal passaparola. Sempre più persone hanno pensato di dargli una chance ed è indubbio che i ragazzi di Bend Studio siano stati bravissimi a raggiungere il cuore degli appassionati. Che il team stia lavorando su un secondo capitolo ci appare quasi scontato, ma nel frattempo non sono stati con le mani in mano e, in vista di PS5, Days Gone si aggiorna e porta con sé tutta una serie di miglioramenti interessanti, sulla falsariga di quanto fatto da Sucker Punch con Ghost of Tsushima. Vediamo come si comporta nella nostra recensione su PS5 .

L'entroterra e gli zombie

Days Gone racconta una storia cruda. Lo fa non sempre splendidamente e forse anche dilungandosi troppo con una campagna che si arrovella su se stessa e arriva alle fasi più interessanti dopo un periodo non indifferente di stanca. Nonostante questo si tratta anche di un gioco enorme: un open world sconfinato, caratterizzato dalla riproduzione di un America rurale e sporca come poche altre volte è stata rappresentata. Le "storie", così sono chiamate le missioni di Days Gone, raccontano in maniera nuda e cruda, la realtà di una vita fatta di stenti, del ritorno di qualcosa di molto vicino ad uno stato di natura dove un'apocalisse zombie ha rovinato tutto e abbassato il valore della vita ai minimi termini.

Seppure non stiamo parlando di un capolavoro senza tempo, probabilmente piagato anche da un mercato ormai ricolmo di titoli che sfruttano l'apocalisse zombie per raccontare una storia di dolore e sopravvivenza, Days Gone rappresenta comunque uno straordinario ritorno di Bend Studio alle produzioni tripla a e non possiamo che esserne contenti.