Dungeon Encounters, la recensione del nuovo JRPG di Square Enix

Al suo fianco pesi massimi come Hiroaki Kato, produttore di Final Fantasy XII, Ryoma Ito, che si è occupato del design dei personaggi e Nobuo Uematsu , leggendario compositore della colonna sonora di Final Fantasy e di questo gioco. Sono tutti profili di primo livello, riuniti in stile amici di vecchia data, vogliosi di creare un JRPG capace di fare da sintesi tra vecchio stile, matematica dei numeri ed esplorazione al contempo ricca e ridotta all'osso.

Quando metti insieme gente straordinaria, il risultato deve essere per forza tale? Questa è la domanda da porsi di fronte a un gioco apparentemente piccolo, minimalista, quasi lanciato nel mucchio sperando che il suono generato sia maggiore di altri titoli indie valevoli, ma scomparsi dopo poco tempo da sotto i riflettori. Dungeon Encounters è un prodotto nato da un desiderio di Hiroyuki Ito , direttore di Final Fantasy IX e ideatore della Active Time Battle, che torna per sublimare la sua invenzione ludica.

Labirinto a scendere

Alcuni personaggi di Dungeon Encounters sono particolarmente surreali

Dungeon Encounters è un gioco ridotto ai minimi termini, ma non per questo ricco della sostanza che conta: con una sinossi semplicissima, il gioco introduce in un'ambientazione quasi completamente fantasy (quasi perché un paio di personaggi e di nemici non lo sono) in cui è comparso un labirinto pieno di mostri che scende verso il basso. Chiunque è andato non è tornato, per questo è stata istituita un'accademia per accogliere avventurieri che vorranno provare a sconfiggere tutti i mostri e superare il labirinto.

La storia che introduce oggi personaggio è splendidamente caratterizzata, capace di far immergere bene all'interno del carattere di ogni comprimario. C'è però un elemento che salta subito all'occhio ed è l'assoluta orizzontalità di ogni alter ego: al netto delle caratteristiche base iniziali, i personaggi non hanno unicità, sono tutti equamente sviluppabili. Se quindi l'immagine vi mostra un guerriero bestia o un mago o una chierica, questo non vuol dire che nel sistema di gioco i tratti artistici corrispondano a capacità o altro.

Possiamo quindi riassumere che, ai fini del gioco, se togliamo l'equipaggiamento, ogni personaggio iniziale sarà quasi uguale agli altri, diventa quindi semplicemente un discorso di impatto iniziale e piacevolezza del disegno.

Dungeon Encounters è quindi un enorme gioco di esplorazione labirintica a scendere, con più di 90 livelli organizzati esteticamente a gruppi da 10. La logica è semplicissima: ogni livello sarà composto da caselle, né più né meno. Ci saranno caselle mostri, quindi scontri, o caselle informative, caselle enigma - logico o visivo - e caselle di supporto, dove recuperare vita, rianimare i compagni, acquistare oggetti e così via. Potremmo definirlo un dungeon crawler a caselle, in cui dover "colorare" ogni percorso per sbloccare via via altri punti abilità da usare per allargare le possibilità di supporto indotto del gruppo di esploratori scelto.