Motorsport Manager Online, la recensione

Dopo tre capitoli di grande successo è naturale maturare un'ottima aspettativa anche per uno spin-off che parte con presupposti un po' dubbi, dunque ci accingiamo con grande interesse a valutare la nuova fatica di Playsport Games con la recensione di Motorsport Manager Online. Perché parliamo di presupposti dubbi? Perché dopo tre ottimi capitoli che hanno seguito la formula standard del gioco premium, ovvero con il tradizionale prezzo da pagare per ottenere però un titolo completo di ogni sua caratteristica e la possibilità di giocare offline, è arrivato l'immancabile capitolo online distribuito come free-to-play con micro-transazioni e la premessa non è dunque delle migliori, considerando come vanno a finire di solito i giochi strutturati in questa maniera. C'è da dire, però, che Motorsport Manager Online ha fondamenta talmente solide da poter probabilmente sostenere anche qualche deviazioni dalla giusta formula imposta dalla tradizione, anche se in fondo resta aperto l'interrogativo sul perché si sia dovuti ricorrere a questa soluzione invece di puntare su un Motosport Manager 4 con eventuale modalità multiplayer online.





Per avere un'idea di cosa sia la serie in questione, vi rimandiamo alla recensione del primo Motorsport Manager su PC e più precisamente a quella di Motorsport Manager Mobile 2, titolo decisamente più vicino a questo nuovo in termini strutturali e concettuali, essendo stato sviluppato pensando soprattutto alle piattaforme mobile. Si tratta di costruire e gestire una scuderia da corsa controllandone ogni aspetto, dalla progettazione e miglioramento delle auto dal punto di vista tecnologico all'amministrazione dei contratti dei piloti, dalla strategia da adottare in gara alle minime decisioni pratiche da prendere durante le corse. Tutte cose che la serie riesce a mettere sullo schermo particolarmente bene, riallacciandosi sotto molti aspetti alla tradizione delle simulazioni anni 90 targate MicroProse, con quel misto di profondità e immediatezza che consente facilmente di avvicinarvisi ma richiede anche un certo studio per poterne controllare ogni aspetto.





Motorsport Manager Online recupera in gran parte le meccaniche dei capitoli precedenti ma tende anche a semplificarle, probabilmente per rendere il gioco più accessibile a un pubblico ampio come quello di un multiplayer free-to-play, ma in questa dinamizzazione generale perde anche parte della sua identità storica di simulazione, oltre a introdurre le immancabili derive del pay to win, sebbene il fenomeno non sia troppo marcato.