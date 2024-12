PowerA Fusion Pro Wireless, la recensione del controller senza fili di fascia alta per Xbox e PC

Cosa è lecito chiedere a un pro controller nel 2024? Stick analogici e grilletti dotati di tecnologia Hall Effect ? Connettività wireless sia su Xbox che su PC? Una batteria integrata da trenta ore con tanto di stand magnetico per la ricarica? Quattro pulsanti posteriori programmabili, grilletti istantanei, stick regolabili in altezza? E magari mettiamoci anche una custodia e un sistema di illuminazione completamente fuori di testa. Andando a sintetizzare in maniera mai così concreta la filosofia dell'azienda americana, il PowerA Fusion Pro Wireless unisce tutte queste caratteristiche in un solo pacchetto, che è possibile acquistare su Amazon a soli 169€ (talvolta anche a 30€ di meno quando in sconto): una cifra sostanzialmente più bassa rispetto ai 179€ dell'Elite Series 2, che resta un punto di riferimento sotto diversi aspetti ma non può vantare la medesima componentistica.

Andando infatti ad accendere l'apparecchio, ecco il colpo di scena: tutta la facciata si illumina grazie a una meravigliosa trama colorata e animata, che può assumere diverse configurazioni: mista e dinamica, con le luci in continuo movimento; fissa, optando per tonalità blu, rosa, gialle o verdi; e infine reattiva, con i LED spenti che però reagiscono alla pressione dei vari pulsanti andando a illuminare solo determinate porzioni del dispositivo.

Aperta la zip della custodia in nylon, è possibile vedere il cavo USB nella tradizionale tasca retata e il controller con la sua finitura nera opaca , che per design e disposizione degli elementi riprende in maniera fedele le soluzioni che abbiamo descritto nella recensione del PowerA Fusion Pro 4 , con la sola esclusione delle zigrinature sulla parte frontale, che in questo caso sono state rimosse per un motivo molto semplice.

Ci sono però anche due gradite sorprese: un coloratissimo adesivo con il logo Fusion e un ampio cartoncino, quest'ultimo recante sulla parte frontale uno splendido artwork dedicato al Fusion Pro Wireless e sul retro un manuale rapido con tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare il prodotto e le sue peculiarità, dalla connessione all'assegnazione dei tasti extra, dai grilletti istantanei agli stick regolabili in altezza, per arrivare infine alle luci e alla loro personalizzazione.

Non capita spesso, ma l'esperienza di unboxing del PowerA Fusion Pro Wireless è certamente degna di essere raccontata. La confezione esterna del controller si apre infatti sul lato destro con un meccanismo "a ponte levatoio" che consente di estrarre il supporto in plastica, al cui interno troviamo la custodia in nylon del dispositivo e la base di ricarica con aggancio magnetico.

Caratteristiche tecniche del PowerA Fusion Pro Wireless

Con l'eccezione della connettività wireless, che funziona a 2,4 GHz tramite un adattatore USB che è possibile utilizzare sia su Xbox che su PC, nonché della batteria integrata e della base di ricarica con aggancio magnetico, sul piano delle caratteristiche tecniche il PowerA Fusion Pro Wireless riprende l'eccellente componentistica e le originali soluzioni apprezzate nel già citato Fusion Pro 4.

Uno dei preset per l'illuminazione del PowerA Fusion Pro Wireless

Si parte dunque dall'impiego della tecnologia Hall Effect per quanto concerne stick analogici e grilletti, che va a scongiurare il rischio di incorrere in problematiche di drifting, per arrivare alle regolazioni disponibili sia per le levette che per i grilletti: le prime possono essere "avvitate" per guadagnare due step in lunghezza, mentre i secondi possono essere modificati nella corsa, che diventa a metà oppure istantanea, agendo su un paio di selettori a portata di dita.

Restando nella parte frontale del controller è possibile trovare l'ormai tradizionale selettore a cui PowerA ci ha abituati, per mettere rapidamente in muto il microfono oppure alzare e abbassare il volume delle eventuali cuffie, mentre spostandosi sul retro del dispositivo ecco i quattro pulsanti extra programmabili, integrati nello chassis: per assegnare loro delle funzioni basta utilizzare l'apposito tasto, anch'esso posto nella parte posteriore.

Il retro del PowerA Fusion Pro Wireless

È sempre cosa gradita quando un apparecchio permette di effettuare le varie regolazioni al volo, senza la necessità di utilizzare un'applicazione specifica, e il Fusion Pro Wireless assolve a questi compiti in maniera brillante, con anche un tasto per l'impostazione delle luci LED. Chiaramente il software gratuito PowerA Gamer HQ, disponibile sia su Xbox che su PC, permette di andare molto più a fondo nella personalizzazione.

L'effetto rumble è garantito da un doppio motore che produce lo stesso feedback dettagliato a cui Microsoft ci ha abituato, mentre la batteria integrata offre un'autonomia fino a trenta ore, nonché la grande comodità della base di ricarica con aggancio magnetico: un accessorio che solitamente bisogna acquistare a parte e che fa piacere trovare invece incluso nella confezione.

La custodia e la base di ricarica del PowerA Fusion Pro Wireless

Scheda tecnica PowerA Fusion Pro Wireless