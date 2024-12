Path of Exile 2 è già uno dei venti titoli più giocati di sempre su Steam

Non ci sono dubbi sul successo del lancio di Path of Exile 2, che sta macinando record su record su Steam, pur essendo ancora disponibile solo in Accesso Anticipato e pur avendo avuto dei grossi problemi con i server di gioco. Gli sviluppatori hanno sistemato la situazione, ma all'inizio non si aspettavano un tale afflusso di giocatori, che li ha costretti a recuperare. L'interesse è stato tale da aver abbattuto anche SteamDB, messo in ginocchio dal numero di persone che cercava informazioni sul nuovo gioco di Grinding Gear Games, come spiegato dagli amministratori del sito.