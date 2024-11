Razer Kraken V4 Pro, la recensione delle cuffie da gaming con feedback aptico

Razer si occupa di headset da gaming da 12 anni e, da poco, ha segnato l'importante traguardo di 20 milioni di dispositivi venduti a livello globale. Per soddisfare le esigenze di ogni tipo di videogiocatore, l'azienda ha sviluppato tre linee distinte di dispositivi , rivolgendosi a tre target specifici. Con le Blackshark, Razer cerca di attirare l'attenzione dei videogiocatori professionisti che partecipano alle competizioni eSports, offrendo il massimo della precisione e leggerezza. Per chi desidera utilizzare l'headset anche in mobilità, potendo contare sul pieno supporto agli smartphone e su un aspetto più sobrio, Razer propone la linea Barracuda. Infine, troviamo le Kraken, che puntano all'immersione totale con materiali premium e funzionalità all'avanguardia, ideate per le nostre postazioni da gioco più avanzate. Le ultime arrivate della famiglia, le cuffie Kraken V4 Pro , presentano diverse caratteristiche tecniche interessanti, alcune delle quali inedite nel campo degli accessori da gaming. Volendovi anticipare qualcosa, possiamo dirvi che offrono un sistema di feedback aptico che permette di interagire con i videogiochi e altri media a un livello completamente nuovo. Razer ha voluto implementare il meglio del meglio, cercando di soddisfare le esigenze di tutti senza sacrificare la qualità sonora, quella dei materiali e del design e l'esperienza d'uso del prodotto. Il prezzo da pagare per tutto questo è però molto elevato, con un costo di listino pari a quello di una PlayStation 5 in versione digitale. Adesso cercheremo di spiegarvi se effettivamente vale vale la pena spendere questa cifra per un headset.

Caratteristiche tecniche delle Razer Kraken V4 Pro

Razer vuole conquistare i videogiocatori con le nuove Kraken V4 Pro, che si contraddistinguono per sei elementi ben precisi. Si tratta di sei caratteristiche tecniche uniche che difficilmente si trovano in altri prodotti simili. Anzitutto, per quanto riguarda l'audio, l'azienda ha puntato le proprie carte sui driver Razer TriForce da 40 millimetri, realizzati in bio-cellulosa. Il design TriForce offre la possibilità di regolare individualmente le tonalità alte, medie e basse grazie alla combinazione di 3 componenti separati, mentre la maggior parte degli altri headset gestisce tutte le frequenze sulla stessa sezione del driver.

Le Razer Kraken V4 Pro sono perfette per la vostra postazione da gioco sulla scrivania dove si possono collegare a più piattaforme da gioco

Inoltre, la scelta di un diaframma in bio-cellulosa offre una velocità del suono paragonabile a quella del titanio, producendo una dinamica calda e delicata. Tutto questo permette alle cuffie di trasmettere in maniera chiara le frequenze a una risoluzione di 24 bit e 48 kHz, che rappresenta sicuramente un vantaggio rispetto alla maggior parte degli headset, anche se alcuni rimangono comunque migliori sotto questo punto di vista.

Feedback aptico

Per offrire un livello di immersione nel gioco ancora superiore, Razer ha implementato all'interno dei padiglioni la tecnologia Sensa HD Haptics. Questa trasmette un feedback aptico molto delicato sulla superficie circostante le nostre orecchie, regalandoci una sensazione mai provata prima con un paio di cuffie da gaming. Sensa HD Haptics traduce i segnali audio in tempo reale e li trasforma in feedback aptico (una tecnologia già vista, ad esempio, nei recenti volanti Logitech). Ciò significa che, a prescindere dall'attività in corso (giocare, guardare un film o ascoltare musica), potrete abilitare o meno il feedback aptico a vostro piacimento. Inoltre, Razer ha collaborato con diversi sviluppatori per creare numerosi effetti aptici dedicati per un maggiore senso di immersione nel gioco. Il feedback aptico può essere regolato a piacimento tramite l'applicazione dedicata delle cuffie o scegliendo uno dei tre profili già calibrati da Razer. Tuttavia, lo stesso produttore sottolinea che questa tecnologia funziona meglio se combinata con l'intero ecosistema di prodotti Razer che supportano il feedback aptico.

La base di controllo delle Razer Kraken V4 Pro vi permette di gestire tante impostazioni con la pratica rotella posizionata sul pannello frontale

Base di controllo

Nella confezione delle Kraken V4 Pro troverete una base di controllo che funge anche da trasmettitore del segnale audio verso le cuffie. Sul pannello frontale, leggermente inclinato per una migliore visibilità, sono presenti una pratica rotella di regolazione e un tasto per passare da un'impostazione all'altra. In particolare, potrete regolare il volume, il profilo del feedback aptico, l'intensità dello stesso, il livello di monitoraggio della voce in cuffia, i profili di equalizzazione, il bilanciamento tra chat e audio di gioco e la sorgente audio. Tutte le regolazioni verranno mostrate in tempo reale su un display OLED personalizzabile con sfondi e animazioni a piacimento. Inoltre, il display mostrerà informazioni utili come il livello del volume, la percentuale di autonomia residua delle cuffie e l'attuale sorgente audio collegata.

Connettività

Sul pannello posteriore della base di controllo sono presenti tre porte per collegare altrettante sorgenti audio. In particolare, è possibile utilizzare un ingresso jack da 3,5 millimetri e due porte USB-C per collegare una console e un PC. La base di controllo è in grado di trasmettere in modalità wireless ognuna di queste sorgenti verso l'headset con una bassa latenza e un'ottima copertura del segnale. Il collegamento Bluetooth funziona in maniera simultanea all'altro collegamento wireless consentendo, per esempio, di riprodurre una traccia audio dal nostro smartphone mentre si sta ascoltando il comparto sonoro del videogioco. Purtroppo non è possibile regolare in maniera separata i due volumi delle sorgenti wireless direttamente dall'headset, come invece succede con le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT.

I driver TriForce in bio-cellulosa delle Razer Kraken V4 Pro hanno tre componenti distinti per la gestione delle frequenze alte, medie e basse

La comunicazione Bluetooth funziona anche senza la base di controllo attiva, mentre il collegamento tramite cavo jack da 3,5 millimetri necessita della base per poter funzionare. Sull'headset infatti, non è presente un ingresso jack, quindi non è possibile collegare le cuffie direttamente con il cavo a Nintendo Switch, Steam Deck o al controller di Xbox, ma è necessario passare per la base di controllo. Sebbene la compatibilità con i sistemi di gioco sia piuttosto ampia, le console Xbox rimangono un po' penalizzate, potendo contare esclusivamente sul collegamento jack da 3,5 millimetri.

Microfono

Le cuffie sono dotate di un design con microfono a scomparsa che, quando non viene utilizzato, può essere comodamente inserito all'interno del padiglione sinistro. A differenza dei microfoni presenti sulla maggior parte degli headset, che operano con una frequenza di campionamento di 16 kHz, il microfono unidirezionale delle Kraken V4 Pro a banda larga è progettato per catturare una gamma più ampia di frequenze audio attraverso un campionamento a 32 kHz. Tramite Razer Synapse 4, è possibile scegliere anche diversi profili di equalizzazione del microfono.

Audio spaziale ed equalizzazione

Come molti altri headset, anche le Kraken V4 Pro sono dotate di equalizzazione personalizzabile e di una tecnologia in grado di simulare l'audio surround 7.1. Per quest'ultimo Razer ha scelto la tecnologia THX Spatial Audio, proponendo vari profili di equalizzazione che puntano a soddisfare sia i videogiocatori che gli amanti di film e serie TV. I videogiocatori possono inoltre contare su profili ottimizzati appositamente per circa 60 giochi supportati, ognuno con impostazioni di equalizzazione regolate per offrire l'esperienza sonora prevista dagli sviluppatori. L'equalizzazione viene invece gestita in maniera "classica", con tre profili predefiniti e uno completamente personalizzabile, che possono essere cambiati al volo mediante la base di controllo.

Con le cuffie Kraken V4 Pro, Razer è riuscita ad implementare un microfono elegante e funzionale

Autonomia

La batteria di un headset wireless è fondamentale per garantire ore di utilizzo senza la necessità di doverlo ricaricare. Razer promette fino a 50 ore di gioco con feedback aptico e illuminazione disattivati, collegando l'headset a una sola sorgente audio. Tuttavia, tale numero si riduce drasticamente se si attivano tutte le funzioni dell'headset, come il feedback aptico, l'illuminazione e il duplice collegamento wireless. In questa configurazione, l'autonomia dell'headset si riduce a sole 10 ore, un risultato decisamente deludente. Fortunatamente, l'headset supporta la ricarica rapida che, collegando il dispositivo a una presa di corrente, consente di ottenere circa 5 ore di riproduzione con pochi minuti di ricarica.