Realme X2 Pro, la recensione

Nata da una costola di OPPO, Realme si è successivamente resa del tutto indipendente e ha cominciato a produrre una serie di dispositivi davvero molto interessanti, l'ultimo dei quali è questo Realme X2 Pro di cui state leggendo la recensione . Parliamo di uno smartphone che ha tutte le carte in regola per battersi con l'offerta Xiaomi, attualmente leader assoluta quando si tratta di introdurre sul mercato prodotti dall'eccellente rapporto qualità/prezzo : Realme X2 Pro in questo senso mette sul piatto una dotazione da top di gamma riuscendo a mantenersi su cifre che oscillano tra i 399 e i 499 Euro a seconda della configurazione, anche se qualche compromesso comunque c'è e si vede. Andiamo dunque a scoprire quali sono i punti di forza e debolezza di un device che ha comunque le stimmate del best buy .

Dotazione e design

Le caratteristiche interessanti di Realme X2 Pro cominciano dalla confezione, che comprende una cover in TPU, un cavo USB-C e soprattutto un alimentatore da 50 Watt decisamente lussuoso per questa fascia di prezzo (e non solo) capace di ricaricare completamente il dispositivo nell'arco di circa 40 minuti. Si tratta solo della punta dell'iceberg della dotazione di un prodotto con una scheda tecnica davvero impressionante: processore Snapdragon 855 plus, GPU Adreno 640, doppia SIM, connettività Bluetooth 5.0, NFC, Radio FM e set di RAM da 6, 8 o 12 GB abbinati a 64, 128 o 256 GB di memoria non espandibile (di tipo UFS 3.0 solo per i tagli maggiori) a seconda della versione scelta.



Parliamo indubbiamente di tanta roba, racchiusa però in un dispositivo dal design piuttosto anonimo, come spesso capita con gli smartphone pensati e realizzati in Cina. La parte frontale offre un display da 6,5 pollici con sensore biometrico integrato e un piccolo notch a goccia, mentre sul retro è ben visibile il modulo fotocamere in posizione centrale e sporgente di qualche millimetro: entrambe le superfici sono realizzate in Gorilla Glass 5 e sono unite da un telaio in alluminio sul quale trovano spazio il tasto di accensione e l'alloggiamento per le due SIM, i pulsanti di controllo del volume, il jack da 3,5 mm, la porta USB-C e gli altoparlanti stereo. Realme X2 Pro non sarà originale, ma di sicuro è assemblato alla perfezione e restituisce l'impressione di un dispositivo solido, con una buona distribuzione del peso che non fa sentire più di tanto i suoi pur ragguardevoli 199 grammi, anche se le dimensioni pari a 161 x 75.7 x 8.7 mm rendono preferibile utilizzarlo sempre con entrambe le mani.