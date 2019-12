Iron Harvest, gameplay in un nuovo trailer di fine 2019 per il nuovo strategico

King Art Games ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Iron Harvest, lo strategico in tempo reale che si mostra qui con un po' di gameplay tra situazioni di gioco e scene d'intermezzo, in occasione della fine del 2019.



Iron Harvest è particolarmente interessante anche per la sua strana ambientazione, che mette in scena una versione alternativa degli anni venti e della Prima Guerra Mondiale. Mutuando alcuni elementi dalla realtà, come la disposizione geopolitica generale dell'Europa, il gioco introduce elementi inediti come una tecnologia completamente diversa, che richiama lo steampunk.



Questo influisce pesantemente sulla meccanica degli scontri, con l'inserimento di unità bizzarre come mech e veicoli meccanici e corazzati di vario tipo, dotati di un look antico ma con soluzioni tecnologiche particolarmente avanzate.



Iron Harvest ha la data di uscita fissata per il primo settembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, con una beta prevista nel corso del 2020 ma ancora senza una data precisa.