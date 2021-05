Shadow Man Remastered, la recensione

(Ri)Scrivere, nel maggio del 2021, la recensione di Shadow Man Remastered , titolo uscito nell'agosto del 1999 (ne avevamo parlato diversi anni fa in una puntata di Che fine hanno fatto? ) potrebbe apparire come la solita operazione nostalgia, ma in realtà c'è anche un altro motivo che ha spinto il publisher Night Dive a mettere le mani su questo classico degli anni Novanta: la promozione della nuova saga, edita da Valiant Comics, uscita a fine aprile. Una manovra commerciale all'insegna dell'oculatezza economica, visto che, come viene esplicitato nel titolo, si tratta di una versione rimasterizzata. Questo significa che, eccezion fatta per motore di gioco (però il KEX, utilizzato anche per altre remastered curate da Night Dive, ricalca pedissequamente tutte le caratteristiche di quello proprietario), i livelli e la maggior parte degli asset sono i medesimi utilizzati illo tempore per le release Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation e PC. Il lavoro dei tecnici si è focalizzato principalmente sulle texture applicate ai modelli poligonali, aggiornate all'alta definizione, sul supporto alle risoluzioni moderne come il 4K e sull'introduzione di nuovi effetti post-elaborazione come l'Ambient Occlusion e l'Anti-Aliasing.

Eppure, la direzione artistica riesce ancora a dire la propria: nonostante la limitata quantità di oggetti con cui interagire (per lo più dei barili e delle funi) e l'inevitabile semplificazione a cui sono state soggette, le ambientazioni continuano ad essere molto evocative, che si tratti di un fiume della Louisiana, dei vicoli di New York o di uno dei piani dell'Asylum, imponente e inquietante cattedrale del male. Merito anche dell'ottima colonna sonora affidata a Tim Haywood, richiamato in sala di registrazione per rimasterizzare le tracce originarie. Il comparto audio è sempre stato uno dei punti di forza di Shadow Man e riascoltare le note della Sonata al chiaro di luna di Beethoven durante il monologo iniziale di Jack lo squartatore fa ancora un certo effetto ad anni di distanza. Il doppiaggio in italiano è ottimo, peccato solo che certi dialoghi precedentemente tagliati e ora nuovamente inseriti siano rimasti in lingua inglese.

Sforzi che sono ben lungi dal portare Shadow Man ad una condizione accettabile per gli standard attuali: se già all'epoca, pur non sfigurando, il gioco di Acclaim Teesside non faceva strappare i capelli per l'aspetto estetico, oggi il risultato di questo make-up rende ancor più marcato lo squilibrio tra la "contemporaneità" delle superfici e la macchinosità delle animazioni che si manifesta con picchi di imbarazzo nei "movimenti" facciali durante le sequenze animate.

Chi è il vero Shadow Man?

Può essere utile fare un po' di chiarezza sull'universo creato nel 1992 dalle penne di Jim Shooter, Steve Englehart (alla sceneggiatura) David Lapham (alla direzione artistica). Intitolato originariamente Shadowman (senza spazi), il protagonista dei primi episodi è stato Jack Boniface, che nel videogame compare solo in un piccolo cameo. Valiant fu acquisita da Acclaim nel 1996 per 75 milioni di dollari, in una mossa definita dallo stesso ex CEO della compagnia Greg Fischbach come "un bagno di sangue" (in realtà l'espressione era un po' più colorita).

Per sfruttare i personaggi del portfolio della terza maggiore casa editrice di fumetti (tra cui Turok), la società affidò a Iguana UK (poi divenuta Teesside Studios) lo sviluppo di un tie-in che, pur mantenendo stilemi caratteristici come l'oltretomba e i riti voodoo, realizzò una trama originale affidando il ruolo del protagonista a un nuovo eroe, Mike LeRoi. Questo guerriero fu poi utilizzato sia nel videogame che sulla carta stampata, dove continuò a raccogliere un notevole consenso, tanto che il rapper Ice Cube si propose come protagonista per un film. Con il fallimento di Acclaim nel 2004 il capitolo di LeRoi, proseguito anche nel modesto sequel Second Coming (esclusiva PlayStation 2) si concluse definitivamente.