Resident Evil Village: pre-caricamento su PS5, PS4 e Xbox, dimensioni del download

Resident Evil Village è già disponibile per il pre-caricamento su Xbox, mentre i possessori di PS5 e PS4 dovranno aspettare domani, 5 maggio, per poter scaricare il nuovo episodio della serie Capcom.

Il download potrà ovviamente essere effettuato solo da chi ha prenotato il gioco in formato digitale, magari dopo aver provato la demo di 60 minuti di Resident Evil Village. Il peso dei file? Circa 30 GB.

Naturalmente per cominciare a giocare bisognerà attendere il day one, fissato al 7 maggio su tutte le piattaforme: a quel punto potremo finalmente tornare a vestire i panni di Ethan Winters per una nuova avventura dopo gli eventi di Resident Evil 7 biohazard.

Come certamente saprete, sono molteplici i punti di contatto fra Resident Evil Village e il precedente capitolo della serie Capcom: oltre al protagonista, potremo utilizzare la stessa visuale in prima persona ma a fronte stavolta di un approccio più votato all'azione.

Per quanto riguarda invece i riferimenti al mondo dell'horror, il nuovo episodio appare più vicino alle atmosfere gotiche dei grandi classici, fra vampiri e licantropi, e lo conferma l'inedita ambientazione europea.