Star Trek: Picard, la recensione

Un vigneto che si colora d'oro al tramonto. Botti di vino ad arricchire le cantine di famiglia. Un pitbull verso cui si tende una mano che ha visto molte lune: tutto farebbe pensare a una tranquilla vita in campagna, se non fosse che lungo le coltivazioni si aggirano robot e droni a curare le piante e quella mano appartiene a Jean-Luc Picard, ex capitano della nave stellare USS Enterprise D. La serie, e così la recensione di Star Trek: Picard, inizia così.

Ormai ritiratosi a vita privata nello Chateau di famiglia, Picard non è rimasto in buoni rapporti con la Federazione: ancora in preda ai sensi di colpa per la distruzione del pianeta Romulus e lo sterminio dei suoi abitanti, nemici ma comunque esseri viventi che ha cercato di salvare, ha giurato di non indossare mai più la divisa. Quando però nel suo vigneto si presenta all'improvviso Dahj (Isa Briones), tutto cambia: la ragazza sembra conoscerlo da molto tempo, anche se i due non si sono mai incontrati prima.

Ambientato 20 anni dopo i fatti di Star Trek - La nemesi, film del 2002 diretto da Stuart Baird, Star Trek: Picard farà la gioia dei fan di Star Trek: The Next Generation, serie di fantascienza ambientata nell'universo di Star Trek ideato da Gene Roddenberry, andata in onda per sette stagioni, dal 1987 al 1994.