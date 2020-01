PlayStation Store, le offerte 100% Digitale e i nuovi giochi PS4

Senza dubbio Hellblade: Senua's Sacrifice, primo episodio della serie sviluppata da Ninja Theory che mette insieme atmosfera, avventura, turbe psichiche e combattimenti in un mix di grande spessore. È possibile acquistare il gioco per 14,99 euro anziché 29,99, risparmiando in pratica la metà.



E che dire del pacchetto con Dead Cells e il DLC Rise of the Giant? Si tratta di uno dei migliori metroidvania degli ultimi anni, realizzato da un team indipendente davvero talentuoso, che ha saputo mettere insieme idee dannatamente efficaci e caratterizzarle visivamente nella maniera giusta, condendo il tutto con un grado di sfida non banale. Tutto ciò può essere vostro per 16,99 euro anziché 24,99.

Tornando alle atmosfere inquietanti, l'eccellente Inside ci porta in una sorta di futuro distopico, nei panni di un ragazzino che deve intrufolarsi in una misteriosa struttura per un motivo che non comprendiamo, ma che diventerà drammaticamente chiaro verso il termine dell'avventura targata Playdead. Il prezzo? 7,99 euro anziché 19,99. Peraltro, aggiungendo un euro in più potrete avere anche il classico Limbo grazie al convenientissimo bundle da 8,99 euro anziché 26,99.



A proposito di avventure, se siete appassionati del genere trovate su PlayStation Store in offerta diversi ottimi prodotti: dal classico Journey (3,99 euro anziché 14,99) al walking simulator What Remains of Edith Finch (7,99 euro anziché 19,99), dalle affascinanti indagini di Return of the Obra Dinn (17,99 euro anziché 23,99) al dramma adolescenziale di Life is Strange: Before the Storm (3,49 euro anziché 16,99).