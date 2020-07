Stellaris: Galaxy Command, la recensione

La trasposizione su piattaforme mobile di alcuni generi storici maturati su PC, come lo strategico, impone solitamente delle revisioni pesanti per venire incontro al diverso tipo di fruizione e interfaccia, ma in certi casi si riesce a mantenere una struttura piuttosto simile all'originale, come vediamo in questa recensione di Stellaris: Galaxy Command. Si tratta della versione mobile del celebre Stellaris di Paradox, che ha avuto a dire il vero un percorso piuttosto dissestato, visto quanto successo nei mesi scorsi. Il gioco è sviluppato da un team esterno, ovvero Gamebear, studio di Hong Kong che ha una certa esperienza negli strategici per il mercato mobile e che evidentemente non si fa molti scrupoli a riutilizzare un po' di materiali presi in giro: in pratica, dopo pochi giorni dal lancio in versione beta, il gioco è stato rimosso a causa di evidenti plagi emersi al suo interno che hanno costretto Paradox a scusarsi e il team a rielaborare i contenuti in modo da non incappare in problemi. Abbastanza evidente, in particolare, era la presenza di un artwork tratto di peso da Halo 4, con tanto di Warthog e carri Scorpion in bella evidenza, che ha scatenato un certo scandalo nella community costringendo al ritiro momentaneo.





A questo punto, Stellaris: Galaxy Command è stato rivisto e corretto ed ha raggiunto il mercato mobile in versione definitiva, mostrando come al di là di qualche incidente di percorso il team Gamebear è capace di costruire uno strategico ispirato al classico stile 4X su scala ridotta. D'altra parte, gli sviluppatori hanno già una certa esperienza in questo ambito avendo sviluppato in precedenza Nova Empire, a cui Stellaris: Galaxy Command assomiglia fin troppo. In effetti, sotto molti aspetti questo nuovo titolo sembra proprio una sorta di reskin di Nova, in grado di sfruttare il lore e certe caratteristiche del famoso titolo Paradox ma per il resto chiaramente derivato dal precedente strategico del team di Hong Kong.





La storia ci pone subito dopo la conclusione di una terribile e impegnativa guerra che ha visto coinvolte tutte le civiltà della galassia contro una razza aliena proveniente da un'altra dimensione. The Culling, così è chiamato lo scontro su larga scala che si è appena concluso vittoriosamente, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione ma anche la speranza di ripartire e con questo spirito ci troviamo a dover ristabilire nuove colonie in spazi inesplorati della galassia, cercando di espandere nuovamente la civiltà e ristabilire l'equilibrio. La premessa è giusto un pretesto per avviare le classiche meccaniche strategiche in stile 4X in ambito spaziale e il lore non è generalmente molto approfondito, cosa che si riflette in un certo meccanismo del gioco che ci spinge ad eseguire azioni in sequenza senza una grande coordinazione generale. Chi vuole semplicemente calarsi nei meandri della gestione strategica non baderà molto alla superficialità degli altri aspetti, tuttavia anche questi noteranno probabilmente alcune storture che emergono nei meccanismi di gioco, principalmente a causa dell'impostazione free-to-play.