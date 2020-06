StoneAge World, la recensione

Netmarble è una di quelle grosse compagnie coreane il cui approccio al mondo dei videogiochi mobile non è proprio dei più creativi e artistici, ma se non altro è in grado di confezionare giochi piacevoli sia alla vista che in termini di gameplay, come dimostrato anche da questa recensione di StoneAge World. Dall'etichetta arrivano soprattutto giochi online, spesso basati su una qualche licenza di grande richiamo e incentrati su forme di monetizzazione interne, considerando che per la maggior parte si tratta di giochi free-to-play. Tutte premesse ben poco edificanti, ma se non altro si nota una genuina volontà di trovare delle soluzioni ibride a volte inconsuete, oltre a una notevole ricercatezza per quanto riguarda il livello della realizzazione tecnica in termini di grafica e stile. In certi casi queste caratteristiche di Netmarble portano a risultati davvero notevoli, come abbiamo visto in Lineage 2: Revolution per quanto riguarda la trasposizione diretta dei MMORPG in ambito mobile e soprattutto come abbiamo apprezzato in The Seven Deadly Sins: Grand Cross, che di fatto rappresenta un'ottima evoluzione e perfezionamento dell'RPG mobile con elementi gacha.





StoneAge World non raggiunge questi livelli, ma condivide con i suddetti ottimi esempi una notevole attenzione per l'esperienza utente nello specifico contesto smartphone, proponendo un titolo che risulta decisamente comodo da giocare in mobilità e anche caratterizzato da un certo carisma. Il gioco ci trasporta in una preistoria assolutamente inventata e cartoonesca, dove i primi esseri umani convivono con dinosauri di varia foggia, tutti rappresentati con uno stile molto fumetto e "Kawaii", anche se non mancano le creature evidentemente più aggressive e minacciose. La storia vede il mondo di Tectonika minacciato da una nuova civiltà di macchine altamente tecnologiche intenzionata a conquistare la tranquilla landa degli umani, che devono dunque organizzarsi per combattere gli invasori. Il principale strumento della lotta sono proprio i dinosauri, che possono essere catturati e addestrati per diventare dei perfetti soldati, senza mai scordare però l'aspetto più tenero e affettuoso di un tale rapporto, che ricorda molto la cura degli animali domestici.





Non è difficile scorgere quale sia l'ispirazione più palese di StoneAge World: si tratta chiaramente di un adattamento del concept classico di Pokémon in un contesto in stile MMORPG, coi dinosauri a coprire il ruolo delle tipiche creature da collezionare. Ci sono, al momento, circa 250 specie diverse da trovare, catturare e addestrare al combattimento, tutte differenti e piuttosto ben caratterizzate: considerando la varietà tipica del mondo dei dinosauri e il solito carisma che questi animali continuano a suscitare in maniera innata, la scelta di costruire un "trainer" sfruttando questo soggetto è di per sé un'idea molto furba, realizzata anche piuttosto bene. D'altra parte, la serie StoneAge è ben consolidata da quasi 20 anni di storia, sebbene in pochi da queste parti l'abbiano mai conosciuta considerando che non è praticamente mai uscita dalla Corea del Sud.