TCL 20 5G, la recensione: uno smartphone 5G alla portata di tutti

In questa recensione di TCL 20 5G parliamo del nuovo dispositivo Android della compagnia cinese specializzata nella produzione di televisori e che da qualche tempo ha iniziato il suo cammino anche nel panorama degli smartphone. L'anno scorso avevamo trattato su queste pagine di TCL 10 Pro , autentico flagship del marchio che però ha dimostrato di avere qualche mancanza di troppo per competere ad armi pare con i colossi del settore: ora, con TCL 20 5G il produttore abbassa un po' l'asticella, puntando alla fascia economica con un device che si pone come una delle soluzioni più a buon mercato per chi volesse entrare nel mondo della connettività di nuova generazione. Disponibile in Italia solo tramite contratto con TIM e Vodafone a 299,90 Euro , TCL 20 5G può ambire a sparigliare le carte in un segmento tanto affollato? Scopriamolo assieme.

Fortunatamente rimangono intatti alcuni dettagli di pregio come il punch hole per la fotocamera frontale, il ridotto spessore dei sensori posteriori e la sempre gradevole doppia finitura del retro in policarbonato, per uno smartphone comunque piuttosto elegante nonostante dimensioni e peso non proprio irrisori, pari rispettivamente a 166,2 x 76,8 x 9,1 mm e 206 grammi. Il sensore per le impronte digitali è affogato nel tasto di accensione posto sul lato destro della cornice assieme ai controlli per il volume, mentre sulla sinistra troviamo il pulsante per Google Assistant (di dubbia utilità a dire il vero) e l'alloggiamento per le due SIM o una microSD; completano il quadro il jack da 3,5mm per le cuffie sulla parte superiore e la porta USB-C e gli altoparlanti sul versante opposto.

Display e fotocamere

Da un affermato produttore di TV come TCL non ci si può che aspettare sempre display di livello, e TCL 20 5G non fa eccezione: il pannello montato dallo smartphone è un IPS da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ 1080 x 2400 e rapporto di forma 20:9, che non spicca per luminosità ma regala immagini dai colori accesi e dai buoni contrasti. C'è il supporto per l'HDR10 per buona pace degli amanti dello streaming, ma soprattutto non mancano le gradite opzioni della tecnologia proprietaria NXTVISION che consente di migliorare automaticamente la resa dell'immagine e di modificare alcuni parametri in termini di colore e temperatura. Peccato solo per il refresh rate bloccato a 60Hz in un momento in cui molti smartphone cinesi dello stesso segmento sono andati ben oltre.



In termini di fotocamere, si può dire che TCL 20 5G svolga il proprio compito senza infamia e senza lode, fornendo scatti sufficienti ad accontentare le esigenze dell'utenza media ma rimanendo piuttosto staccato dai primi della classe. La frontale è una 8MP comunque più che valida per questa fascia di prezzo, mentre il modulo posteriore conta su una principale da 48MP, una grandangolare da 8MP e una macro da 2MP. Ad esclusione di quest'ultima (di fatto il solito sensore inutile messo dai produttori tanto per fare numero), i due sensori si comportano bene in condizioni di luce ottimale, restituendo foto dai colori un po' saturi ma sicuramente buone, andando però decisamente in sofferenza in notturna, quando il rumore visivo si fa notevole e il software non fa miracoli. Discreti i video, disponibili a 60fps in FullHD o a 30fps in 4K con una stabilizzazione che però lascia il tempo che trova.