The Surge 2 - The Kraken, la recensione

La recensione di The Surge 2 - The Kraken mette in luce la parte più corposa del Season Pass dedicato all'action RPG di Deck13 Interactive, nella fattispecie un'espansione che ci porta a visitare uno scenario inedito che si trova ai margini di Jericho City: la portaerei VBS Krakov, a quanto pare finita nelle mani di un'intelligenza artificiale che minaccia i suoi abitanti. Adibita a rifugio per un manipolo di sopravvissuti, infatti, la nave è stata attaccata da un collettivo robotico: un piccolo ma letale esercito coordinato da un'enorme piovra che con i suoi tentacoli metallici avvolge gran parte della struttura, minacciando chiunque vi si muova liberamente. Per raggiungere questo luogo dovremo tornare a Port Nixon dopo aver completato la campagna o quantomeno aver sconfitto il boss Major General Ezra Shields.

Novità, nemici ed equipaggiamento

Una volta percorso il cavo teleferico che ci separa dalla portaerei VBS Krakov, in The Surge 2 - The Kraken ci ritroveremo in un giardino apparentemente tranquillo, tanto che un abitante del posto sta cucinando della carne alla griglia. C'è una Medbay a disposizione per gli inevitabili upgrade, l'unica del nuovo scenario: man mano che procederemo a completare la missione si apriranno nuovi percorsi e scorciatoie che ci consentiranno di tornarci rapidamente, così da stoccare eventuali crediti e rottami al fine di salire di livello, costruire nuovo equipaggiamento o potenziare quello in nostro possesso.



Varcata la soglia di un garage, avremo modo di scoprire in cosa consistono i nuovi nemici di questa espansione: androidi generalmente non troppo scaltri, che possiamo eliminare senza particolari problemi, ma anche robot di grosse dimensioni, armati con lance che fanno un male cane qualora si venga colpiti.

Come al solito, potremo agganciare specifiche parti del corpo come bersaglio e tagliarle via con una spettacolare finisher quando la salute dell'avversario è agli sgoccioli, così da ottenere loot extra da utilizzare al primo salvataggio utile.



Fra i nuovi oggetti spiccano i componenti dell'armatura del Collettivo, che riprende l'estetica vagamente in stile Brainiac dei nuovi nemici e, una volta potenziata adeguatamente, fornisce ottimi valori di difesa e di efficienza, pur senza scomodare le corazze più pesanti a nostra disposizione. Una volta completata la missione, inoltre, potremo portare a casa anche nuove appendici per i droni, nella fattispecie un lanciagranate e un lanciamissili, e qualche ulteriore componente extra.