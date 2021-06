Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, la recensione del ritorno dello storico picchiaduro SEGA

SEGA non ha infatti ancora osato cimentarsi in un seguito ufficiale, ma convinta (giustamente) della bontà del quinto episodio, ha deciso di rimetterlo in vendita in una versione dalla grafica rinnovata di nome Ultimate Showdown. Solo che qui non si tratta di riproporre tutti i contenuti del Final Showdown risalente a 11 anni fa, bensì un gioco pensato quasi esclusivamente per il competitivo online, offerto temporaneamente su Playstation Plus e con qualunque altro extra ridotto all'osso. Sarà stata una mossa brillante, o si tratta di un passo avanti fatto troppo timidamente e in colpevole ritardo?

D'altro canto anche un novellino totale del gaming deve almeno aver una volta sentito parlare di Street Fighter da qualche parte, specie se si considera che la saga di Capcom è ancora attiva e giocatissima in tutto il mondo. Eppure, quando si passa dai picchiaduro 2D a quelli tridimensionali, la stessa cosa non si può dire per una serie altrettanto significativa, sparita addirittura dal lontano 2010... Parliamo, ovviamente, di Virtua Fighter, sul cui destino girano da anni voci di ogni tipo, ora concretizzate sotto forma di revival dell'acclamato Virtua Fighter 5 .

Nel genere dei picchiaduro sono moltissimi i videogiochi di alto livello, ma solo poche serie possono fregiarsi del titolo di "colonna portante". Si tratta di nomi pesanti, capaci di porre basi impossibili da ignorare per tutto ciò che è venuto dopo, e così iconici da risultare facilmente riconoscibili anche per chi non ha alcuna conoscenza di questo campo.

L'importanza dei fondamentali

Partiamo dalle basi: Virtua Fighter 5 è un picchiaduro eccezionale e non solo per il nome che porta. Tra quelli in 3D è, senza ombra di dubbio, uno dei titoli più tecnici e difficili da padroneggiare, ma al contempo anche tra quelli più soddisfacenti se gli si dedica il tempo necessario ad apprendere le meccaniche a dovere. Dotato di un roster incredibilmente diversificato, che fa uso di arti marziali in larga parte basate sulle controparti reali, l'opera di SEGA costringe ad adattarsi a stili differenti per uscire vincitori dai match, a gestire alla perfezione posizionamento e movimento - i round possono venir persi se si viene scagliati fuori dal ring e finire a muro in alcune arene significa subire combinazioni devastanti - e a selezionare accuratamente i propri combattenti viste le loro peculiarità (alcuni sono estremamente inadatti ai principianti e richiedono un'esecuzione praticamente perfetta).

Virtua Fighter 5: Akira Yuki è sempre una belva... nelle mani giuste

Tutto ciò non è prevedibilmente cambiato in questa versione, e una partita a Virtua Fighter 5 rimane un piacere ad ogni livello, sia a quelli più elevati dove le sfide sono un tripudio di perfette schivate laterali e letture della tattica avversaria, sia quelli bassi dove ci si limita spesso a usare a ripetizione i colpi centrali e bassi più rapidi (e sicuri) nella speranza che vadano a segno. Solo che qui non c'è praticamente nulla per coloro che vogliono combattere contro l'intelligenza artificiale.

In Ultimate Showdown, difatti, avrete a disposizione solo il tutorial, il training mode - se non altro completissimo, con tanto di frame data per le mosse e svariate opzioni utili - e un arcade mode disossato adatto solo a fare un po' di pratica prima di buttarsi in rete. SEGA si è concentrata, in poche parole, al 100% sull'online, con un sistema di lobby elaborato che permette di affrontare in più modi gli altri giocatori, e le immancabili partite classificate (il cui matchmaking viene comodamente gestito durante l'allenamento).

Ad arricchire il pacchetto, insomma, ci sono solo le personalizzazioni (peraltro da acquistare a parte se si ottiene il titolo grazie a Playstation Plus): una buona lista di opzioni che permettono di rendere abbastanza unico il proprio alter ego online, ma aggiungono poco altro.