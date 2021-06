I 15 migliori giochi di Star Wars dalle origini ad oggi

Star Wars, o Guerre Stellari se avete qualche annetto in più sulle spalle, è una di quelle saghe che di rado hanno bisogno di presentazioni. Anche i meno esperti sanno delle Spade Laser, di Darth Vader ("No, io sono tuo padre!") e dell'amatissimo Jar Jar Binks (si scherza). Il merito è ovviamente del fatto che la saga cinematografica ha dominato le classifiche all'uscita di ogni nuovo lungometraggio, ma non sono solo i film ad aver avuto grande influenza sulla cultura mondiale. Star Wars ha assunto molteplici forme nel corso dei decenni, partendo dagli ovvi giocattoli per bambini, passando per romanzi, serie animate e, centro di questo nostro articolo, videogiochi. Guerre Stellari è dopotutto una grande avventura che mette in scena combattimenti all'arma bianca (verde, rossa o blu, di norma), sparatorie, gare di auto, scontri tra navicelle spaziali e molto altro. Ovviamente anche la trama è sempre stata molto importante, con elementi classici come la lotta tra il bene e il male, l'amicizia, l'amore e il sacrificio. I videogiochi, quindi, hanno anche più materiale di quello necessario per poter dare vita a moltissime opere divertenti da giocare. Ecco i 15 migliori giochi di Star Wars che tutti i grandi fan di Guerre Stellari dovrebbero assolutamente giocare in prima persona.

Star Wars Star Wars Di tutti i migliori giochi di Star Wars, questo occupa un posto speciale nel nostro cuore per vari motivi. Difficilissimo e complicato, il gioco di Beam Software cercava di mescolare elementi platform, sparatutto e RPG in un unico pacchetto. Ripercorrendo la storia di Episodio IV, a bordo dello speeder di Luke bisognava girare per Tatooine in cerca di R2, Obi-Wan e poi Han Solo, raccogliendo power-up come la spada laser e gli scudi deflettori del Millennium Falcon, per poi esplorare la Morte Nera, salvare la principessa Leia, scappare e tornare all'attacco con l'Ala-X. Stranamente, Darth Vader compariva soltanto nella schermata di game over; in compenso, bisognava affrontare l'alieno della discarica come boss di fine livello. Gli stage platform erano peraltro inframmezzati da brevi sessioni sparatutto in soggettiva, e il livello finale nel canale della Morte Nera ricordava quasi un gioco di guida: nonostante fosse un minestrone, questo Star Wars sfoggiava una grafica molto sofisticata per l'epoca degli 8-bit. Star Wars (1991) è stato rilasciato su NES, Game Boy, Master System e Game Gear.

Super Star Wars: The Empire Strikes Back Super Star Wars: The Empire Strikes Back Sviluppata da Sculptured Software, la trilogia di Super Star Wars voleva essere una specie di Contra ambientato nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari, e infatti assomigliava alla serie Konami sotto molti aspetti: essenzialmente si trattava di un platform, ma lo schermo si riempiva di nemici e power-up e il giocatore doveva districarsi tra colpi di blaster, esplosioni, missili e quant'altro cercando di sopravvivere fino alla fine del percorso. Super Star Wars: The Empire Strikes Back è il secondo titolo della trilogia e sicuramente il migliore, dato che perfezionava la formula sperimentata col primo episodio e aveva un sistema di controllo decisamente migliore e più reattivo rispetto al successivo Return of the Jedi. E poi L'Impero Colpisce Ancora è il migliore gioco di Star Wars tra tutti, giusto? Il giocatore poteva controllare Luke, Han Solo o Chewbacca: ciascuno di loro poteva utilizzare due armi e compiere salti mortali mentre crivellava di colpi nemici e boss. Un po' esagerato nelle situazioni, graficamente bellissimo, The Empire Strikes Back è uno dei migliori platform dell'epoca 16-bit in generale. Super Star Wars: The Empire Strikes Back (1993) è stato pubblicato su SNES

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader Rogue Squadron II: Rogue Leader Quando Factor 5 ricevette il devkit della nuova console Nintendo, decise subito che il suo prossimo titolo sarebbe stato il sequel di quel Rogue Squadron che aveva fatto scalpore qualche anno prima su PC e Nintendo 64: i presupposti per superare i risultati tecnici già raggiunti c'erano tutti e, infatti, quando uscì, Rogue Leader lasciò tutti a bocca aperta. Non si era mai visto un videogioco di Star Wars tanto... verosimile. Trattandosi di uno sparatutto che reinterpretava le più famose battaglie spaziali della saga, era impossibile non sentirsi davvero alla barra di controllo degli Ala-X, degli Ala-Y, del Millennium Falcon e di tutti i vari velivoli che si potevano sbloccare e poi pilotare in ogni stage del gioco. I livelli erano ispirati alle schermaglie dei vari film, ma il migliore restava indubbiamente quello dedicato all'assalto della prima Morte Nera. Quando si scendeva in picchiata nel canale e bisognava percorrerlo a tutta velocità, evitando il fuoco delle torrette e dei caccia TIE per centrare l'obiettivo con i siluri protonici, pareva quasi di poter sentire le parole di Ben Kenobi: "Usa la Forza, Luke!". Anche solo per questo merita di far parte delle nostra lista dei migliori giochi di Star Wars. Rogue Squadron II: Rogue Leader (2001) è stato pubblicato su GameCube.

LEGO Star Wars: La Saga Completa LEGO Star Wars: La Saga Completa LEGO Star Wars: Il Videogioco era stato il primissimo tra i giochi di Star Wars a inaugurare la serie LEGO dello sviluppatore Travellers' Tales coi tie-in dei prequel ma, dopo l'uscita di LEGO Star Wars II: La Trilogia Originale, si decise di raggruppare i due giochi in un solo pacchetto, LEGO Star Wars: La Saga Completa, che ancora oggi è considerato probabilmente uno dei migliori videogiochi LEGO in termini di varietà, fanservice e contenuti. I sei film si suddividevano quindi in ben trentasei livelli, escludendo le missioni secondarie, i livelli bonus e la quantità esorbitante di collezionabili da trovare: il gioco, infatti, spronava a raccogliere i mattoncini per sbloccare sempre più personaggi, in modo da poter risolvere i semplici enigmi ambientali che precludevano l'accesso alle zone segrete nei livelli da rigiocare. LEGO Star Wars ha dato inizio a un franchise che oggi è praticamente un appuntamento regolare. LEGO Star Wars: La Saga Completa (2007) è stato pubblicato su Android, PC, macOS, iOS, Nintendo DS, Wii, Xbox 360 e PlayStation 3.

Star Wars: Republic Commando Star Wars: Republic Commando Chiunque abbia visto anche soltanto una puntata della serie TV in computer grafica The Clone Wars saprà che i cloni di Jango Fett apparsi per la prima volta ne L'Attacco dei Cloni non erano semplici automi senza personalità, ma soldati caratterizzati da nomi, idiosincrasie e peculiarità che li rendevano unici nel loro piccolo. Pur non giocando nei panni di un Jedi, di un Sith o di un protagonista famoso, lo sparatutto in prima persona Star Wars Republic Commando riesce a coinvolgere con una storia più matura e cruda del solito in cui recitano la loro parte dei comprimari interessanti, sebbene assolutamente identici nell'aspetto. Il gioco, oltretutto, sfoggiava una vena strategica negli ordini che era possibile impartire ai nostri tre compagni di squadra mentre si affrontavano le varie missioni, parallelamente alle vicende di Episodio II. Republic Commando, oltretutto, era un doppio tie-in perché si appoggiava non soltanto ai film, ma anche a una serie di romanzi di successo incentrati su vari cloni dell'esercito della Repubblica. Si tratta per certo di uno dei migliori giochi di Star Wars e lo dimostra il fatto che è stato riproposto anche su piattaforme moderne, anni dopo il suo arrivo sulla prima Xbox. Star Wars: Republic Commando (2021) è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Disney Infinity 3.0 Disney Infinity 3.0 Questa scelta potrebbe sembrare un po' controversa per un articolo che parla dei migliori giochi di Star Wars, ma il terzo titolo Disney è riuscito a migliorare sensibilmente la formula dei suoi due predecessori, trasformandosi in un pacchetto molto divertente non solo per i più piccini, ma anche per gli adulti che adorano Star Wars. E poi, diciamocelo... quelle statuine sono splendide! Per chi non lo sapesse, i pacchetti di Disney Infinity dedicati a Star Wars permettono di affrontare vari stage nei panni di un sacco di personaggi iconici come Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan, Darth Vader, Yoda e Boba Fett, ai quali si aggiungono gli eroi di Clone Wars, i nuovi protagonisti della serie TV Star Wars: Rebels, come Ezra e Kanan, e quelli de Il Risveglio della Forza, per esempio Rey e Finn. Per chi cerca un titolo di Star Wars da giocare insieme ai propri figli o fratellini e sorelline, Disney Infinity 3.0 resta la scelta perfetta. Disney Infinity 3.0 (2015) è stato pubblicato su Xbox One, PlayStation 4, Android, Apple TV, Microsoft Windows, Wii U, iOS, Xbox 360, PlayStation 3

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast Jedi Knight II: Jedi Outcast Provate a immaginare cosa sarebbe successo se Han Solo fosse diventato un Jedi: ebbene, probabilmente sarebbe assomigliato a Kyle Katarn, l'indimenticabile protagonista della serie di sparatutto Jedi Knight cominciata nel 1995 con Dark Forces. Kyle cominciava l'avventura da semplice mercenario, ma in seguito scopriva di essere sensibile alla Forza e diventava un Jedi. La storia si sarebbe sviluppata nei sequel e in Jedi Outcast il gioco sarebbe diventato un vero e proprio action game in terza persona, più che uno sparatutto, in cui si combatteva soprattutto con la spada laser. Kyle, infatti, poteva impiegare l'elegante arma dei Jedi per deviare i colpi dei blaster e affrontare i suoi nemici Sith in spettacolari duelli: il giocatore sceglieva i poteri del Lato Oscuro o di quello luminoso per personalizzare il loadout del protagonista e doveva assumere lo stile di combattimento giusto per avere la meglio sui nemici, in battaglie frenetiche e strategiche al tempo stesso. Con tanto di modalità multigiocatore e una campagna single player avvincente, Jedi Knight II: Jedi Outcast resta oggi uno dei migliori giochi di Star Wars. Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002) è stato pubblicato su Nintendo GameCube, Microsoft Windows, macOS, Xbox, Classic Mac OS ed è poi arrivato anche su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic Un bel giorno, qualcuno in BioWare pensò: "E se facessimo un RPG su Star Wars tipo Neverwinter Nights e Baldur's Gate?" A qualcun altro venne l'idea di ambientarlo millenni prima dell'esalogia di George Lucas e voilà, nacque uno dei giochi di Star Wars più amati nella storia del medium. I due Knights of the Old Republic hanno spalancato le porte della parte più fantasy di Star Wars, dando il la a tantissime storie e avventure ambientate in un'epoca in cui i Jedi e i Sith erano più numerosi dei fan dei battle royale. A parte le storie avvincente e i personaggi assolutamente indimenticabili - perché, diciamocelo, non c'è droide più figo di HK-47! - i due RPG sfoggiavano un sistema di gioco ricco, profondo e ampiamente personalizzabile che ricordava, appunto, i giochi di ruolo che avevano reso famosissima la società canadese. Si esploravano città, antiche rovine, stazioni spaziali, dando ordini al party in modo che combattesse i nemici strategicamente e mettendo in scena dei duelli all'arma bianca da fare invidia a Darth Maul e Qui-Gon Jinn. Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) è stato pubblicato su PC, Mac, Android e iOS.

Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic Con la serie precedente, The Old Republic ha in comune l'ambientazione, alcuni personaggi e finanche lo sviluppatore, BioWare, ma si tratta di un gioco molto diverso: è infatti un MMORPG. Un buon MMORPG, peraltro, che è diventato tale dopo uno sviluppo lungo e travagliato, un lancio difficile e un inizio incerto che l'ha costretto a passare al modello free to play. Oggi The Old Republic è un titolo completamente gratuito, aggiornato regolarmente attraverso patch e micro-espansioni, ma resta comunque un ottimo "clone" di World of Warcraft in salsa Star Wars, con tanto di battaglie spaziali, PvP, dungeon e raid istanziati. Ogni classe selezionabile (ce ne sono quattro per fazione) ha la sua campagna personale, narrata alla splendida maniera di BioWare, con tanto di scelte multiple che cambiano l'esito di alcune missioni e personaggi comprimari con i quali è possibile intrattenere una relazione. Sebbene si debba essere collegati a Internet per giocare, ora che è gratis The Old Republic è diventato ufficialmente l'erede spirituale di Knights of the Old Republic, e, pur non essendo letteralmente il migliore di sempre tra i giochi di Star Wars, merita quantomeno di essere provato da ogni fan che si rispetti. Star Wars: The Old Republic (2011) è stato pubblicato su PC.

Star Wars: Battlefront 2 (2005) Star Wars: Battlefront 2 (2005) Magari non tutti lo sanno, ma prima del Battlefront di DICE ci sono stati i Battlefront e Battlefront II di Pandemic Studios, ispirati ironicamente proprio al Battlefield 1942 dello sviluppatore svedese. A differenza del nuovo Battlefront, i due precedenti proponevano molteplici fazioni e delle modalità single player: Battlefront II, in particolare, fu elogiato per la campagna articolata, per la possibilità di interpretare svariati eroi della saga e per le battaglie spaziali a bordo di Ala-X e caccia TIE. Pandemic Studios, infatti, aveva tenuto conto delle critiche dei giocatori al primo titolo, e aveva ampliato il secondo in tutto e per tutto, attingendo a tutti i film di Star Wars. Si tratta quindi di uno dei migliori giochi di Star Wars per chi desidera provare tanti diversi aspetti del mondo della saga. Star Wars: Battlefront 2 (2005) è stato rilasciato su PC, Xbox, PlayStation 2 e PSP.

Star Wars Jedi Fallen Order Star Wars Jedi Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order fu per certo una sorpresa. Nel mezzo di molti giochi multigiocatore, pensati come live service, gli autori di Titanfall e Apex Legends hanno dato vita a un'avventura in terza persona single player senza microtransazioni, casse premio o pass battaglia. Non certo la norma per Electronic Arts, ma innegabilmente fu la scelta migliore. Pur con qualche difetto, Star Wars Jedi: Fallen Order merita di far parte della lista dei migliori giochi di Star Wars. L'opera ci dà accesso a un'avventura che mescola lo stile di Uncharted/Tomb Raider con i souls-like. Gli scontri sono corpo a corpo e basati sulla spada laser, vi è enfasi sui parry, sulle schivate e ovviamente sull'utilizzo dei poteri della Forza, visto che controlliamo un Padawan sopravvissuto all'Ordine 66. Insieme a una nuova combriccola composta da una ex-Maestra Jedi, un contrabbandiere dal cuore d'oro e una mascotte robotica (vi ricorda qualcosa?), viaggiamo per l'universo alla ricerca di una lista di giovani sensibili alla Forza per impedire che l'Impero li trovi e li trasformi in Sith. Star Wars Jedi Fallen Order (2019) è stato pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Nel 2021 è arrivata una versione nativa (gratis per chi possiede le versioni PS4 e Xbox One) per PS5 e Xbox Series X|S che migliora prestazioni e grafica.

Star Wars Battlefront II (2017) Star Wars Battlefront II Come detto, il "vero" Star Wars Battlefront è quello del 2004-2005, ma EA ha ridato vita a questa sottosaga con nuovi capitoli che si concentrano soprattutto sul multigiocatore. Il secondo capitolo, Star Wars Battlefront II (2017), propone però anche una modalità single player che è considerata canon nella saga. Non si tratta della modalità più importante del pacchetto, sia chiaro, ma è un ottimo modo per prendere la mano con il gameplay prima di lanciarsi nel multiplayer. Dopo un inizio travagliato, Star Wars Battlefront II è diventato uno dei migliori giochi di Star Wars grazie al fatto che permette di vivere grandi ed epiche battaglie impersonando anche molteplici eroi e cattivi di tutte le saghe cinematografiche. A livello tecnico è uno dei giochi migliori dedicati alla saga (anche perché uno dei più recenti) e farà la gioia dei fan dei giochi online in cerca di un'esperienza Star Wars. Star Wars Battlefront II (2017) è stato rilasciato su PC, PS4 e Xbox One.

Star Wars Squadrons Star Wars Squadrons Se ciò che più amate di Star Wars sono letteralmente le Guerre Stellari, ovvero gli scontri nello spazio tra le navicelle dell'Impero e dei Ribelli, allora Star Wars Squadrons è la scelta giusta per voi. In questo capitolo, giocabile anche in VR, potrete scegliere una delle due fazioni e lanciarvi in grandi battaglie spaziali. Il gioco ci mette all'interno degli abitacoli, con visuale in prima persona, e propone un'interfaccia grafica minima: dovremo sfruttare il cockpit per capire la condizione della nave e tutte le informazioni necessarie per giocare. Ovviamente, si tratta di uno dei migliori giochi di Star Wars per chiunque sia patito delle navette: poter ammirare le Ala-X, i Caccia Tie il Bombardiere Tie e tutti gli altri veicoli, fedelmente riprodotti, non ha prezzo. Star Wars Squadrons (2020) è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series Vader Immortal: A Star Wars VR Series Vader Immortal: A Star Wars VR Series non è uno dei nomi più noti e di successo di questa nostra lista dei migliori giochi di Star Wars e il motivo è semplice: è un gioco esclusivo per la Realtà Virtuale ed è stato rilasciato in formato episodico. E si tratta di un grande problema, perché è una delle esperienze Star Wars più interessanti sul mercato. La VR permette infatti di percepire la grandezza di vascelli spaziali come lo Star Destroyer mentre di volano a fianco: l'Impero non è mai apparso più potente e distruttivo di così. La storia segue un personaggio sensibile alla Forza che deve sfuggire da Vader in persona. Ogni episodio (sono tre in totale) dura meno di due ore, anche a seconda di come giochi. Poter combattere con una spada laser in prima persona, controllandola con le nostre mani, non ha inoltre prezzo. Vader Immortal: A Star Wars VR Series (2019) è stato rilasciato su Oculus Quest e Rift, nel 2020 è poi arrivato su PS VR per PS4, retrocompatibile anche con PS5.