ASUS TUF Gaming F15 e F17, i nuovi notebook per gamer con NVIDIA RTX 3050 Ti

Dotati di performance eccellenti con i videogame e di display con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per la massima precisione e reattività, ASUS TUF Gaming F15 e ASUS TUF Gaming F17 mettono in campo anche un innovativo sistema di dissipazione a lunga durata e un design moderno e accattivante.

Caratteristiche

ASUS TUF Gaming F15

Divisi unicamente dalle dimensioni, il primo con un display da 15,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 240 Hz e il secondo con un display da 17,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e Adaptive Sync opzionale, ASUS TUF Gaming F15 e ASUS TUF Gaming F17 puntano a offire esperienze di gaming di eccezionale qualità.

Oltre alla componentistica avanzata e alle relative performance, i due dispositivi vantano infatti un sistema di dissipazione con ventole da 83 lame estremamente sottili, quattro heatpipe che distribuiscono il calore all'interno dello chassis e una progettazione pensata per evitare accumulo di polvere, definita non a caso self-cleaning cooling 2.0.

Sotto la scocca, come anticipato, troviamo i processori Intel di ultima generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4 3200, una scheda video a scelta fra la NVIDIA RTX 3050 Ti e la NVIDIA RTX 3050 e un SSD NVMe fino a 1 TB con slot M.2 secondario per aggiungere un altro disco.

ASUS TUF Gaming F15

La batteria da 90 WHr garantisce un'autonomia adeguata in ogni condizione, mentre il comparto audio può contare su due speaker con tecnologia DTS:X Ultra per il surround 7.1 virtuale e di un sistema Two-Way AI Noise Cancelation per ripulire il suono delle conversazioni da qualsiasi rumore.

Il design dei due notebook appare moderno ed elegante, con due differenti colorazioni (Eclipse Gray e Graphite Black) che condividono un approccio chiaro e netto, con splendide texture che valorizzano le superfici, il logo TUF Gaming in evidenza e una costruzione che rispetta gli standard militardi MIL-STD-810H per la massima resistenza.