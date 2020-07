Blightbound, il provato

Per questi semplici motivi, quando qualche giorno fa è saltata fuori dal nulla l'open beta della loro ultima fatica, ci siamo lasciati trascinare piacevolmente nella scoperta di un nuovo mondo a noi completamente sconosciuto, visto che con le precedenti produzioni questo Blightbound non ha veramente nulla a che fare. Non è difficile rimanere rapiti da Blightbound, comunque: i colori tetri alla Darkest Dungeon , il tema fantasy oscuro e soprattutto la possibilità di giocare in cooperativa con altri due amici l'intera avventura sono feature che difficilmente non fanno drizzare le antenne. Varrà dunque la pena tenerlo d'occhio fin da queste primissime fasi di Early Access?

Amici avventurieri prestate attenzione perché proprio in questi giorni è arrivata su Steam l'ultima fatica di Ronimo. Non che siano proprio sviluppatori fertili in puro termine quantitativo ma le loro due produzioni principali hanno saputo lasciare il segno per semplicità e immediatezza. Swords & Soldiers è un piacevole strategico e Awesomenauts è stato uno dei pochissimi MOBA a differenziarsi davvero dalla concorrenza, l'unico a proporre un gameplay completamente in due dimensioni.

Avete solo la Nebbia!

L'intero mondo di gioco in Blightbound è stato avvolto da una fitta nebbia, capace di portare le persone alla pazzia consumandole dall'interno. Pochi e valorosi eroi decidono così di riunirsi e avventurarsi per brevi spedizioni in quello che sembra essere un inferno gotico precipitato sulla terra nella vana speranza di trovare altri sopravvissuti e riuscire a sopravvivere un po' più a lungo. La cosa curiosa di questa trama è che non sembra lasciare speranze al giocatore, dandolo già per spacciato nei primissimi istanti, ma ben presto un barlume di fiducia si accenderà, costringendovi a rincorrere la luce in fondo al tunnel run dopo run. La voce narrante vi guida così in cima ad un monte, laddove la nebbia, per ora sembra non potervi raggiungere. Qui scoprirete che tre eroi hanno trovato rifugio e che i loro poteri uniti possono in qualche modo tornare estremamente utili. Non che la fantasia di Ronimo abbia colpito nel segno in questo caso, visto che le tre classi sono le più classiche di sempre con un barbaro guerriero, un mago e una assassina pronti a prestare i loro servigi. Tuttavia prima di iniziare la vostra avventura scoprirete che non sarà possibile scegliere una classe specifica ma questa vi verrà invece assegnata casualmente non appena altri due giocatori, reali questa volta, si uniranno a voi.

Proprio così, Blightbound è un gioco online e sebbene il titolo preveda una sorta di IA per i compagni di avventura, non è assolutamente pensato per essere affrontato in solitaria e, a dirla tutta, nella beta non era nemmeno possibile. È però un gioco da tenere in seria considerazione se avete amici lontani o se siete soliti giocare online visto che il divertimento che vi attende resta davvero alto. Con il vostro eroe pre-assegnato potrete così decidere quale missione affrontare da un pool di obiettivi predeterminati che vi porteranno ad esplorare via via ogni angolo più nascosto della regione. Si inizia da istanze semplici, con poche stanze e quest basilari, piene di nemici ma utili a scoprire le meccaniche basilari di combattimento. Tre sono le abilità principali a vostra disposizione, legate unicamente al cooldown più un'abilità speciale legata a una risorsa (che può essere il mana per il mago o i punti combo per l'assassino) e una Ultimate da sfogare nei momenti più complessi. Si tratta di un titolo pensato per il pad, un dungeon crawler bidimensionale che prende a piene mani dai vecchi picchiaduro a scorrimento e degli hack 'n' slash più iconici, con una formula che ci ha conquistato.