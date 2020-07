Horizon Zero Dawn, Aloy protagonista del cosplay di swordsandblueberries

Se vi piacciono i cosplay e vi piacciono i videogiochi, allora vi piacciono anche i cosplay a tema videogiochi: è matematico. Dunque apprezzerete particolarmente, nella giornata di oggi martedì 28 luglio 2020, questo costume dedicato ad Horizon Zero Dawn, più nello specifico alla protagonista Aloy.

Horizon Zero Dawn è una delle esclusive più apprezzate degli ultimi anni su PlayStation 4; lo era, almeno, fino al suo debutto su PC. Cioè, non che ora il gioco non piaccia più, semplicemente ha cessato di essere un'esclusiva. Comunque, tornando al cosplay: l'artista è swordsandblueberries, che ha impersonato eccellentemente Aloy. Il fotografo è invece vietanh.photo.

Su Instagram questo costume ha già ottenuti notevoli Mi piace, chiaramente perché vestiti utilizzati, scenario, interpretazione, insomma praticamente tutto è fedele al franchise di riferimento. Ma, se la pensate diversamente, potete comunque dire la vostra nella sezione dedicata ai commenti, poco più avanti.

Vi lasciamo naturalmente l'immagine del cosplay di Aloy, e poi un elenco con tutti i più recenti cosplay dedicati ai videogames, pubblicati nelle ultime settimane sulle nostre pagine.