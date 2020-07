Pokémon Spada e Scudo: ecco 3 carte esclusive dell'espansione Fiamme Oscure

Vi presentiamo le 3 carte esclusive di Fiamme Oscure, la terza espansione del gioco di carte collezionabili di Pokémon Spada e Scudo, che Pokemon Company ci ha affidato. Mew V, Eternatus VMAX e Avicoltore faranno parte del nuovo sei in uscita il prossimo 14 agosto.

Le tre carte sono:

Eternatus VMAX

Mew V

Carta allenatore: Avicoltore

Eternatus VMAX (117/189) - Sfrutta la potenza dell'infinito mentre Eternatus VMAX entra per la prima volta nel GCC! La forma agghiacciante di Eternmax del Pokémon gigantesco possiede l'abilità Area Eterna, che ti consente di posizionare fino a otto Pokémon di tipo buio sulla tua panchina. Man mano che il loro numero cresce, aumenta anche la potenza dell'attacco di Finale Spaventoso infliggendo 30 danni per ciascuno dei tuoi Pokémon di tipo buio in gioco!





Mew V (69/189) - Mew V torna sul campo di battaglia! È risaputo come Mew sia in grado di apprendere qualsiasi mossa, questa volta conosce il potente attacco Sfera X! Questo attacco infligge 30 danni per ogni energia assegnata a entrambi i Pokémon attivi, così da utilizzare il potere del tuo avversario contro di lui. Mew V potrebbe sembrare carino, ma non sottovalutarlo!





Avicoltore (159/189) - Prendi il volo dallo slot attivo con la carta Aiuto Avicoltore! Se devi ritirarti di corsa, Avicoltore ti consente di scambiare il tuo Pokémon attivo con uno della tua panchina e ti fa pescare anche tre carte! Gli allenatori con l'occhio lungo dovrebbero fare attenzione ad altre carte in grado di ottenere un vantaggio speciale con Avicoltore.





Cosa ne pensate?