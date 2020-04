Call of Duty: Mobile: tutte le novità della Stagione 5: Legione d’Acciaio in un video

Tutte le novità della Stagione 5: Legione d'Acciaio di Call of Duty: Mobile per Android e iOS sono illustrate in un nuovo video pubblicato oggi direttamente da Activision Blizzard.

Come inizia un nuovo mese, arriva anche una nuova stagione in Call of Duty: Mobile. La stagione 5: Legione d'Acciaio, che porta in Call of Duty: Mobile un aggiornamento a tema robotico, è ora disponibile sia su Android che su iOS.

Di seguito alcuni degli aggiornamenti più importanti: