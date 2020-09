Clash Royale: Bilanciamento della Stagione 15

SPIRITO DELLA CURA: Raggio della cura diminuito del 12% e Area Raggio diminuita del 23%.

Gli sviluppatori del gioco sono molto contenti per l'utilizzo di questa carta nel meta. Il suo misero costo di 1 elisir la rende troppo forte. Quindi i creatori hanno deciso di ridurre il suo raggio d'azione rendendola sia più difficile da utilizzare che più facile da sconfiggere.

SCARICUCCIOLI: Velocità del primo colpo aumentata del 18%.

Secondo gli sviluppatori le modifiche apportate nel bilanciamento della stagione 13, non erano abbastanza.

Quindi per completarle, è stato aggiunto un nuovo potenziamento relativo al primo colpo che darà la possibilità di reagire più velocemente agli attacchi avversari.

BOMBAROLO: Velocità d'attacco aumentata del 5%.

Il Bombarolo è una delle carte di supporto maggiormente usata ma negli scorsi mesi ha subito l'arrivo di altre scelte da parte dei giocatori.

Quindi per far tornare il tasso di utilizzo ad un livello ottimale, il team di sviluppo ha deciso di aumentare la sua velocità d'attacco.

SPIRITI DEL FUOCO: Raggio del danno ad area aumentato del 13%.

Questa carta secondo i creatori avrebbe bisogno di qualche potenziamento per poterla utilizzare come Ghiaccio e Cura. Ma poiché essi sono legati alla Fornace, diventa difficile potenziarli.

Quindi mentre il team cerca di costruire un unico Spirito del Fuoco, ha anche deciso che sarebbe stato interessante per questa season aumentare le statistiche della carta attuale.

Inoltre sono state inserite nuove skin e provocazioni a tema navale per festeggiare l'arrivo delle Clan Wars 2 nel gioco.

Infine, nel negozio é riscattabile gratis una provocazione speciale di Lost & Crowned, il primo cortometraggio di Clash Royale che sarà trasmesso su YouTube il 12 Settembre.