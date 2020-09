Destiny, la serie compie sei anni e totalizza 167 milioni di giocatori

La serie di Destiny ha compiuto sei anni: un lungo percorso fatto di due capitoli e svariate espansioni, che ha visto la partecipazione di ben 167 milioni di giocatori.

A due mesi dal lancio di Destiny 2: Oltre la Luce, è dunque tempo di festeggiamenti in casa Bungie per una proprietà intellettuale che ha saputo dare grandi soddisfazioni al team di sviluppo e che continuerà il proprio cammino su PS5 e Xbox Series X.

Oggi, 6 anni fa, i giocatori di tutto il mondo hanno iniziato una grande avventura. Da allora oltre 167 milioni di Guardiani si sono uniti alle nostre schiere e hanno difeso la Luce per oltre 8,6 miliardi di ore, la stessa quantità di tempo necessaria alla luce per viaggiare dal sole alla terra per 4.806 volte.

Durante questo periodo la community ha risposto alla chiamata più di una volta raccogliendo oltre 8.5 milioni di dollari per Little Lights e altre degne cause in tutto il mondo. Quindi, quando si tratta di difendere l'umanità, che tu sia nel 31% che distrugge, nel 31% che ama la magia dello spazio o nel 38% che fa sembrare beli i mantelli, siamo onorati che tu abbia scelto di fare della Torre la tua casa.

E ora, mentre ci troviamo sul precipizio di una nuova era, pronti per Oltre la Luce, dovremmo per prima cosa mangiare almeno una torta. Dal Rifugio alla Luna, l'avventura non è stata facile e siamo fieri dei nostri compagni di viaggio.

Un brindisi al futuro, accendiamo la candelina e festeggiamo cogli amici: buon compleanno Destiny.