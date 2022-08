Cos'è DALL-E 2, e perché un’IA potrebbe rivoluzionare per sempre il modo in cui vengono sviluppati i videogiochi

Affrontando il tema delle intelligenze artificiali, una volta il fisico britannico Stephen Hawking si spinse ad affermare che "il successo nella creazione di un'IA avanzata sarebbe il più grande evento nella storia dell'umanità. Sfortunatamente, però, potrebbe anche essere l'ultimo", riferendosi al fatto che il pericolo maggiore per la sopravvivenza della nostra specie sul pianeta non sarebbe da ricercare nel riscaldamento globale o in un olocausto nucleare, ma piuttosto nell'invenzione di un'intelligenza artificiale talmente evoluta da ribellarsi al nostro controllo, proprio come nei film con Schwarzenegger, Terminator.

Al giorno d'oggi l'eventualità di venire spazzati via da un computer potrà sembrarvi particolarmente remota, del resto i PC vanno ancora in crisi quando provi a installare una nuova stampante e i robot di Boston Dynamics sono famosi più per le loro rovinose cadute, che per le loro applicazioni pratiche. A dire il vero, la tecnologia che circonda le intelligenze artificiali ha invece compiuto nell'ultimo anno e mezzo un balzo evolutivo semplicemente straordinario, e se da un lato le reti neurali di rielaborazione del linguaggio naturale sono ormai indistinguibili da un interlocutore umano, alcune organizzazioni di ricerca come OpenAI si sono spinte ancora più a fondo, sviluppando delle IA in grado di assegnare un significato anche alle immagini, oltre che alle parole.

Stiamo parlando di DALL-E 2, un'intelligenza artificiale resasi popolare negli ultimi mesi per la sua straordinaria capacità di elaborare un'immagine, sia essa realistica o puramente artistica, a partire da una semplice descrizione testuale. Un anime dedicato a Sonic che fa trading finanziario? Oppure Mario impegnato nella compilazione delle tasse? Non importa quanto sia assurdo o inverosimile l'input che le diamo in pasto, la rete neurale lo metabolizza per creare dal nulla una rappresentazione grafica di ciò che abbiamo richiesto.

In questo articolo esploreremo le possibili applicazioni di DALL-E 2, specialmente nell'ambito dei videogiochi, e tenteremo di capire quale potrebbe essere in futuro il ruolo di una nuova generazione d'intelligenze artificiali, dal potenziale pressoché illimitato, nello sviluppo di quelle esperienze ludiche che giocheranno i nostri nipoti. Sempre che non saranno ancora schiavi delle macchine, ovviamente.