Crash Bandicoot 4: It's About Time: trailer per PS5 dallo State of Play

In apertura dello State of Play di febbraio 2021, Sony e Activision hanno presentato tutte le novità della versione PS5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Si tratta dello stesso gioco uscito su Ps4 alcuni mesi fa, rivisitato in modo da poter sfruttare pienamente le potenzialità di PS5.

Stiamo parlando, quindi, di tempi di caricamento molto veloci, 4K e 60 FPS. Più tutta l'azione e il divertimento classici di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Il gioco, però, sarà identico a quello che abbiamo provato mesi fa. Avete letto la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Qualche giorno fa è stata annunciata anche la data di uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il gioco arriverà anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch.