Days Gone per PC: due video mostrano come gira in 4K con una RTX 3090 e una 2080Ti

Con l'uscita delle prime recensioni di Days Gone in versione PC, su YouTube sono spuntati due video che mostrano come il gioco di Bend Studio gira in 4K e settaggi ultra su due celebri schede grafiche di Nvidia. Un video mostra come se la cava una RTX 3090,mentre l'altro è stato girato con una RTX 2080Ti.

Days Gone, al momento, non supporta ray tracing o DLSS, quindi non dovrebbe essere particolarmente esoso in fatto di risorse hardware. Nondimeno l'ampio openworld, i tanti oggetti in movimento e il bello stile potrebbero rappresentare una sfida per gli hardware meno moderni.

Il video in testa alla news è stato creato con una RTX 3090 che, senza grosse sorprese, riesca a gestire il tutto in 4K e 60 fotogrammi al secondo con settaggi Ultra.

Di seguito, invece, vi presentiamo un video creato con un PC equipaggiato con una 2080 TI, un i9-9900K e 32 GB di RAM.

Cosa ve ne pare? In attesa della nostra recensione, vi ricordiamo che Days Gone arriverà su PC il prossimo 28 maggio 2021.