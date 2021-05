Days Gone su PC non supporta ray tracing o DLSS, per il momento

Days Gone su PC non supporterà tecnologie grafiche come ray tracing o DLSS, questo è quanto riferito nelle FAQ ufficiali del gioco da parte del team Bend Studio, autore del titolo in questione che si appresta ad arrivare su piattaforma Windows dopo essere stato esclusiva PS4.

Days Gone su PC è in arrivo, ma non supporterà ray tracing o DLSS

Qualche settimana fa abbiamo ricevuto infine la data di uscita ufficiale annunciata da Sony per la versione PC di Days Gone, prevista arrivare il 18 maggio su Steam ed Epic Games Store, dunque siamo ormai praticamente a una settimana dal lancio della versione Windows del noto action game open world con elementi horror e i dettagli sulle sue caratteristiche sono ormai diffusi.

Sebbene siano previsti diversi elementi aggiuntivi a supporto della versione PC, come la presenza di uno slider per il campo visivo, lo sblocco del frame-rate e altre caratteristiche tipiche del gaming su piattaforma Windows, mancano alcune specifiche tecnologie come appunto il ray tracing e il DLSS.

Il ray tracing è una mancanza piuttosto prevedibile, considerando che non è presente nemmeno nella versione originale e richiederebbe una certa rielaborazione del gioco nel caso di una sua introduzione a posteriori, ma il supporto per la tecnologia DLSS di Nvidia è una mancanza che ha colpito gli utenti PC più di altre.

In ogni caso, nelle FAQ il team spiega che tali tecnologie non sono previste "al momento", dunque non è detto che almeno il DLSS non venga aggiunto in seguito. In ogni caso, il 18 maggio arriverà Days Gone su PC, mentre per quanto riguarda PlayStation c'è la petizione per Days Gone 2 che ha ormai superato le 100.000 firme.