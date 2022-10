Dead Space, video di gameplay esteso del remake in arrivo a breve: ecco quando

Il remake di Dead Space sarà protagonista di un video di gameplay esteso per celebrare il quattordicesimo anniversario della serie, che Electronic Arts pubblicherà a breve: per la precisione venerdì 14 ottobre alle 17.00, ora italiana.

Incassato l'endorsement di John Carpenter per la realizzazione di un film, Dead Space viene unanimamente considerato come uno dei franchise survival horror più interessanti di sempre, complice un'ambientazione sci-fi terribilmente affascinante.

Visto l'atteso rifacimento in cantiere, celebrare il quattordicesimo anniversario del brand con una lunga demo è senz'altro una buona idea: un'occasione in più per mostrare i progressi effettuati dal team di sviluppo.

In uscita il 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Dead Space ci metterà nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, chiamato a intervenire con la sua squadra dopo l'SOS di una nave spaziale in avaria, la USG Ishimura.

Una volta a bordo, l'uomo scopre però che l'equipaggio è misteriosamente scomparso e i corridoi della Ishimura sono invasi da mostruose creature mutanti chiamate Necromorfi.