Dragon's Dogma 2: la strada impossibile verso il GDR perfetto

Probabilmente il mondo è pieno di grandi creativi che stanno covando nel silenzio il proprio grande capolavoro, impegnati a rimuginare costantemente sugli snodi centrali di una vicenda, sulle note di una canzone o sulle meccaniche di un gioco, senza mai sapere con certezza se e quando tali opere vedranno la luce del sole. Nel mondo dei videogiochi queste situazioni possono rivelarsi ancor più logoranti rispetto agli altri media, perché anche le ambizioni più grandiose e promettenti devono costantemente confrontarsi con la volontà dei finanziatori, con le correnti del mercato e soprattutto con l'immensa mole di risorse ormai necessarie per costruire gli universi virtuali di una certa scala. Questa è stata praticamente la storia della vita professionale di Hideaki Itsuno: approdato nel 1994 nelle file di Capcom, nel ruolo di game designer si è trovato a lavorare a strettissimo contatto con il genere picchiaduro, trovandosi costretto a chiudere dentro un cassetto il grande sogno che l'aveva accompagnato per tutta la vita, fin dagli istanti in cui ancora frequentava le scuole, ovvero quello di realizzare un grande gioco di ruolo di stampo fantasy. Hideaki Itsuno al momento del debutto di Devil May Cry 5 Un sogno d'infanzia: è proprio così che potremmo definire il concetto alla base di Dragon's Dogma, considerato a lungo un titolo per certi versi irripetibile, una gemma sospesa nel tempo e diversa da tutte le altre. Fu solo nel 2000, maturati i primi sei anni di servizio, che Itsuno si mise concretamente al lavoro sulle fondamenta del progetto, tratteggiando i contorni dei primissimi sistemi - fra cui figuravano le leggendarie pedine - che sperava di poter presentare al direttivo dell'azienda. Tuttavia, prima che potesse ultimare il documento di design e dal momento che aveva da poco concluso i lavori su Capcom vs SNK 2, fu assegnato dai superiori alla direzione di un Devil May Cry 2 che allora si trovava nel caos più totale, finendo per trovarsi imprigionato in un loop di produzioni che l'avrebbero tenuto impegnato per altri otto anni. Il momento tanto atteso giunse solo nel 2008, quando Capcom domandò ai dipendenti di presentare attivamente idee col potenziale di vendere almeno un milione di copie. Allora colse al volo l'occasione per assemblare il pitch che aveva inseguito per quasi vent'anni: questa è la storia di Dragon's Dogma, nonché di tutte le idee, gli inciampi, i problemi e i sogni che sono infine confluiti in Dragon's Dogma 2.

Primo contatto: un'idea impossibile La prima versione del documento di design di Dragon's Dogma ruotava attorno a tre pilastri fondamentali C'è stato un momento in cui l'evoluzione tecnologica ha convinto Hideaki Itsuno che, per quanto folle, forse la sua idea sarebbe potuta diventare realtà: quello di un gioco di ruolo all'occidentale basato su un sistema di pedine - immaginate per replicare l'esperienza delle classiche "bulletin board" agli albori di internet - era ancora poco più d'un miraggio nel Giappone di inizio 2000, ma l'industria aveva iniziato a spalancare inattesi spiragli. Il medesimo discorso vale per la struttura a mondo aperto, che nonostante l'enorme diffusione conosciuta a partire dalla settima generazione di console - nell'era di Xbox 360 e PlayStation 3 - non sembrava ancora in grado di convincere né l'industria orientale né tanto meno Capcom, dal momento che nessuno prima di Itsuno aveva osato presentare un concept di quel genere. Tutte queste ispirazioni confluirono nei tre pilastri alla base dell'originale documento di design di Dragon's Dogma, risalente al 2008: un sistema di comunicazione asincrona basato sulle rivoluzionarie pedine, un'architettura da gioco di ruolo all'occidentale orientato verso l'azione, nonché l'implementazione della struttura a mondo aperto, allora osservata con grande diffidenza. Particolare enfasi fu posta proprio sul sistema delle pedine, un'idea che non fu mai realmente compresa dai dirigenti e dai colleghi dell'autore fino al momento del debutto ufficiale: definiti in fase di sviluppo come "CMC", ovvero "Custom Mercenary Characters", questi personaggi non giocabili avrebbero dovuto dimostrarsi in grado di apprendere nozioni, di comunicare con il giocatore, ma soprattutto di accompagnarlo in un'avventura altrimenti indecifrabile, gettando le fondamenta di un intricato e innovativo modello di multigiocatore asincrono ricamato sull'anima della più pura delle avventure. In parole povere, Itsuno mirava a replicare il fenomeno delle prime board di internet, i nostri forum, sfruttando questi particolari avatar integrati nel gameplay: inviando una pedina in viaggio con un altro giocatore, quella sarebbe poi tornata all'ovile per condividere tutto quanto imparato, specialmente i segreti, la zoologia e la geografia del mondo di gioco. Inizialmente le pedine avrebbero dovuto essere anche personaggi non umani, mostriciattoli e mostri veri e propri A margine, Itsuno aveva tenuto sotto stretto controllo determinate esperienze pubblicate nel corso degli anni precedenti, enormi successi dei quali tuttavia il consiglio d'amministrazione della vecchia Capcom non sapeva praticamente nulla, ovvero The Elder Scrolls IV: Oblivion e Fallout 3 di Bethesda, seguiti a stretto giro da Fable II di Lionhead Studios. L'autore si era domandato a lungo quale fosse il minimo comune denominatore che aveva permesso a tali produzioni di vendere oltre due milioni di copie, giungendo alla conclusione che si trattasse di una miscela a base di tre elementi fondamentali: il realismo, l'elevato grado di libertà, ma soprattutto l'accessibilità della formula d'azione, che si dimostrava sempre prevalente sull'impianto 'ruolistico' che allora dominava la scena giapponese. Questa divenne l'anima di Dragon's Dogma: quella di un gioco di ruolo d'azione ricamato attorno a quattro personaggi, di cui uno controllato dal giocatore e tre diverse pedine destinate a tramutarsi nella spina dorsale dell'intero sistema; prendendo ispirazione dai grandi successi dell'epoca, avrebbe poi aggiunto alle ricette la straordinaria esperienza di Capcom con il combattimento e la gestione dei controlli, prima di dedicarsi a quella che sembrava la sfida più grande: nella storia della casa, non era mai stato pubblicato un videogioco che non presentasse transizioni fra diversi livelli o diverse aree. Alla fine il consiglio d'amministrazione decise di approvare il progetto, ma si trattò di un'accettazione condizionata che impose una tassa pesantissima: i tempi di sviluppo ristretti, il budget ridotto e i mutamenti nell'allocazione della forza lavoro, avrebbero irrimediabilmente intaccato l'idea originale.