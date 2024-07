Gaming X Trust: un intero setup per giocare su PC spendendo meno di 800€

Siete appassionati di gaming e avete bisogno di un setup che non solo soddisfi le esigenze di gioco, ma che sia anche economico e adatto agli spazi ridotti? Oggi vi guideremo nella creazione di un setup completo per il gaming, ideale per allestire un'area da gioco in una casa vacanza oppure per creare un luogo di svago nella camera della nuova città dove, da studenti, vi state per trasferire per frequentare l'università. Con un budget di "soli" 800€, vedremo insieme come scegliere e assemblare periferiche e componenti che vi permettano di giocare su PC per passare il tempo tra un esame e l'altro senza svuotare il portafoglio. Che visti i prezzi attuali degli affitti per i fuori sede, è un'esigenza per sempre più persone.

Le periferiche: low cost, ma non troppo Iniziamo con le periferiche, dove il marchio Gaming X Trust ci ha fornito l'assist perfetto per avere accessori da gioco di buona qualità senza impegnare un rene. I dispositivi fondamentali per ogni buona postazione sono mouse, tastiera, cuffie e, ovviamente, una scrivania. Se avanza del budget si possono aggiungere anche un tappetino per mouse e un porta cuffie desk, ma non sono elementi fondamentali quando si vuole stare in spese ristrette. Procediamo quindi parlando dei vari accessori che abbiamo scelto che, se acquistati al momento giusto, dovrebbero costarvi non più di 300€. Mouse Partiamo con il mouse, dove abbiamo optato per un dispositivo di puntamento wireless a bassa latenza, con un paio di tasti aggiuntivi, buona precisione, switch Kailh che garantiscono resistenza nel tempo e le immancabili luci RGB personalizzabili, che non fanno mai male quando si vuole dare un po' di stile alla postazione. La scelta è quindi ricaduta sul Trust Redex II, un mouse da 10.000 DPI leggero e anche eco-friendly, visto che usa il 55% di plastiche riciclate. Lo trovate su Amazon a circa 30€. Il mouse Trust Redex II Tastiera Per la tastiera abbiamo deciso di darvi due opzioni. La prima è una classica tastiera meccanica cablata formato integrale, ovvero con tutti i tasti a cui siamo abituati incluso il tastierino numerico. Si chiama Trust Torix e si caratterizza per un basso profilo, switch meccanici Huano White, manopola per il volume, altezza regolabile e luci RGB. Layout ovviamente italiano e piastra in alluminio superiore che restituisce una buona sensazione di solidità. Costa intorno ai 70€. Dettaglio della tastiera Trust Torix La seconda opzione, per chi vuole un maggiore ordine, è una tastiera compatta al 60% chiamata Acira: molto più piccola di Torix, rinuncia al tastierino e alle frecce direzionali per aumentare lo spazio libero sulla scrivania. Gli switch meccanici rimangono di buona qualità, gli Outemu Red, e le luci RGB non mancano, mentre i tasti doppia funziona permettono di non rinunciare davvero a nessun comando. Anche il prezzo poi scende non poco, visto che costa 50€. La tastiera Trust Torix Cuffie Le cuffie sono fondamentali, soprattutto se si gioca online o si vive con dei coinquilini o in un condominio: per quieto vivere difficilmente potremo installare un impianto audio classico, altrimenti rischiamo di ritrovarci una sequela infinita di messaggini passivo-aggressivi sul telefono o attaccati sulla porta. Per fortuna la linea Trust ci offre un buon compromesso tra prezzo e qualità con le cuffie Fayzo, un headset wireless a bassa latenza con driver da 50 mm, microfono staccabile, collegamenti bluetooth multipli e una discreta ergonomia. Di listino stanno a 50€, ma è più facile trovarle sotto i 40€ piuttosto che a prezzo pieno, soprattutto nella colorazione nera. Le cuffie Fayzo Scrivania Ultima ma non ultima, la protagonista indiscussa di ogni buon setup da gaming: la scrivania. A meno che, infatti, non abbiate già un appoggio adibito allo scopo, investire in una scrivania discreta e con fori per la gestione dei cavi è un must, specie se non volete provare sempre la sensazione di avere tutto in disordine. E in questo senso la scrivania Luminus ha tutto quello che vi serve: buona solidità, i già citati fori per i cavi, supporto per le cuffie e anche un porta bibite, che può sempre tornare utile. Le luci RGB personalizzabili sono il fiore all'occhiello di una scrivania che per 190€ risulta adatta ad ospitare tutti i dispositivi della nostra postazione. Su Amazon, tra l'altro, negli ultimi mesi è stata spesso in promozione, quindi potreste trovarla anche sotto i 140€. Extra A tutti queste periferiche noi abbiamo aggiunto anche un paio di extra, ovvero uno stand per cuffie e un ampio tappetino per mouse. Come potete immaginare questi dispositivi non sono fondamentali, ma possono comunque tornare utili. Il tappetino per mouse Glide-Flex XXL, con dimensioni generose di 930 x 300 x 3 mm, può tranquillamente alloggiare una tastiera con formato integrale come la Torix, e con le luci RGB permette di aumentare la visibilità degli oggetti sulla scrivania. Costa 28€, ma può essere un acquisto utile. Il tappetino per mouse Glide-Flex XXL Lo stand per cuffie Cintar invece, permette di liberare spazio lateralmente o sulla parte frontale rinunciando al porta cuffie integrato nella scrivania, così da avere meno ingombro nella zona delle gambe. Costa però 30€ quindi può aver senso valutare se investire l'extra budget in qualcos'altro. Lo stand per cuffie Cintar con hub USB

Il Cuore del Setup: un PC mini Barebone Con un budget stanziato di circa 350€ non possiamo permetterci follie sul PC, ma per questo setup, che sarà probabilmente la nostra postazione secondaria, non puntiamo alla forza bruta: vogliamo infatti qualcosa che ci permetta di giocare a giochi leggeri, ovvero titoli competitivi come Valorant o CS:GO, giochi indie e dedicarci a un po' di retrogaming quando ci sentiamo più nostalgici. Non vogliamo giocare in 4K a Cyberpunk 2077 insomma, ma con una buona connessione non dovremo comunque rinunciare ai tripla A di ultima generazione: d'altronde i servizi di cloud gaming come Game Pass o GeForce Now sono lì proprio per giocatori come noi, noi? Il nostro mini-PC barebone Con questo budget abbiamo quindi puntato con decisione a un mini PC barebone dal design compatto che monta un processore Intel Core i5-12600H: un chip affidabile che, grazie alla grafica integrata Intel Iris Xe, ci dà esattamente il livello prestazionale di cui abbiamo bisogno. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB PCIe 4.0 avremo poi un sistema sempre reattivo e veloce. Per avere un riferimento vi lasciamo qua sotto il boxino del modello che abbiamo scelto per la nostra postazione demo, ma usate la nostra scelta solo come reference di base: in altri periodi dell'anno potreste trovare PC migliori a prezzi più bassi.

Il Monitor: 1080p e alto refresh Per il monitor non abbiamo un modello specifico da indicarvi. Questo non significa che non abbiamo nulla da dirvi in questa sezione, ma solo che il mercato dei display è in evoluzione costante e non avrebbe senso limitare le vostre opzioni di scelta a un singolo prodotto. Quello che possiamo però consigliarvi è di puntare, con un setup di questo tipo, a un monitor IPS Full HD ad alto refresh e bassa latenza, di dimensioni piuttosto contenute, diciamo tra i 24 e i 27 pollici. Il monitor è un Full HD IPS ad alto refresh D'altronde la scelta del monitor è fondamentale per un'esperienza di gioco fluida. Vi consigliamo un modello con bassa latenza e alta frequenza di aggiornamento perché sono caratteristiche essenziali soprattutto per giochi competitivi come Valorant e CS:GO, che sono uno dei focus della nostra postazione. Un monitor con queste specifiche riduce al minimo il ritardo di input, permettendo di reagire più rapidamente durante le partite, con una qualità delle immagini che valorizza ogni dettaglio. Per la postazione demo noi abbiamo optato per un display con risoluzione 1920 x 1080 e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, 1 ms di tempi di risposta GtG, una buona copertura colore (DCI-p3 90%) e un ingresso Display Port 1.4. Il tutto pagato 160€. Trovate il modello scelto nel boxino qua sotto, ma come detto per il PC ha senso fare delle ricerche extra al momento dell'acquisto visto che le offerte su questi prodotti sono sempre dietro l'angolo.

Allestimento e test del setup L'assemblaggio del setup è semplice e veloce. Iniziamo posizionando la scrivania Luminus, che si è rivelata molto semplice da montare, con istruzioni chiare e pochi pezzi ben sagomati. Tra l'altro è molto leggera, ma grazie ad alcune staffe restituisce un'ottima sensazione di solidità. La postazione Trust da gaming completa Abbiamo poi sistemato il Mini PC, collegato il cavo ethernet per una connessione internet ottimale (anche se il nostro computer supporta il WiFi 6, quindi con il giusto router potete eliminare anche questo cavo) e collegato il monitor. Poi abbiamo aggiunto il mousepad RGB, dove abbiamo posizionato mouse e tastiera. Noi abbiamo optato per la Torix con formato integrale, perché per scrivere e lavorare la troviamo più comoda. Abbiamo poi staccato il porta cuffie della scrivania e posizionato le cuffie Fayzo sullo stand. Solo a questo punto abbiamo collegato tutti i cavi USB e iniziato la configurazione del PC. Una volta assemblato e installato tutto, abbiamo testato il setup con League of Legends, The Witcher 3: Wild Hunt, Hades 2, la demo giocabile di Monterona ed Hellblade 2. Quest'ultimo avviato in cloud attraverso il Game Pass. L'esperienza di gioco è stata fluida, con un'ottima risposta delle periferiche e una grafica nitida e reattiva. Esattamente quello che volevamo quando abbiamo iniziato la configurazione della nostra postazione low-cost. Il setup da gaming completo messo in piedi spendendo 800€ ha quindi passato il nostro test. Con periferiche di qualità, un PC compatto e un monitor performante, ci possiamo ora godere un'esperienza di gioco senza troppe pretese anche quando non abbiamo con noi la nostra postazione principale. Come al solito però, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo setup e quali altri accessori, rigorosamente low-cost, pensate possano servire allo scopo.