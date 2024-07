Snapdragon fa sul serio: il processore sarà sulle maglie del Manchester United, ecco quanto ha speso Qualcomm

La partnership con il Manchester United, che prevede l'inserimento del logo Snapdragon sulla maglia da gioco della squadra, rappresenta un investimento significativo per Qualcomm. Sebbene le cifre ufficiali non siano state divulgate, si stima che l'accordo valga oltre 76 milioni di dollari all'anno , superando di molto i 47 milioni di sterline pagati dall'attuale sponsor, l'azienda tedesca TeamViewer SE. L'accordo avrà una durata di tre anni, con un'opzione per ulteriori due anni.

Un accordo multimilionario per aumentare la visibilità del marchio

Il marchio Snapdragon rappresenta per Qualcomm molto più di un semplice chipset. Dopo anni di tentativi di portare i suoi SoC (System-on-a-Chip) sui notebook Windows, l'azienda ha finalmente raggiunto un livello di prestazioni che può competere con i chip Apple M-series, AMD e Intel. Il prossimo Snapdragon 8 Gen 4, il primo chipset per smartphone Qualcomm con core CPU completamente personalizzati, segna un'ulteriore evoluzione nel percorso dell'azienda verso la progettazione di silicio in-house, seguendo l'esempio di Apple.

Ma la sponsorizzazione del Manchester United non è solo un'operazione di marketing per Qualcomm, ma anche una partnership strategica, o almeno così dicono dal team inglese. L'azienda prevede infatti di utilizzare i suoi processori Snapdragon per offrire ai fan del club esperienze innovative e coinvolgenti, rafforzando il loro legame con la squadra.

Jean-Claude Blanc, CEO del Manchester United, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con un'azienda all'avanguardia nell'innovazione come Qualcomm. Non vediamo l'ora di utilizzare i processori Snapdragon per creare esperienze rivoluzionarie per i nostri fan in tutto il mondo, approfondendo il loro coinvolgimento con il club che amano".

E voi che cosa ne pensate di questa partnership tra Qualcomm e il Manchester United? Credete che il marchio Snapdragon beneficerà di questa maggiore visibilità oppure sarà un boomerang, visti anche i problemi di Snapdragon X Elite a causa della battaglia legale tra Qualcomm ed ARM? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.