MultiVersus ci mostra il trailer gameplay del nuovo lottatore gratuito: Agente Smith

Warner Bros. Games ha reso disponibile un nuovo trailer che ci permette di vedere in azione un nuovo personaggio di MultiVersus : l' Agente Smith da The Matrix. La data di uscita ufficiale del lottatore è l' 8 luglio . Viene introdotto durante la Stagione 1 chiamata Cattivi e Cabaret.

Il trailer di Agente Smith

Agente Smith fa parte della classe Picchiatore e le sue mosse sono ispirate ovviamente al personaggio del film, nel quale deve difendere la Matrice dalle invasioni esterne. Il personaggio dispone di armi da fuoco, ma anche di mosse per il combattimento ravvicinato. Inoltre, permette di usare un teletrasporto per accorciare le distanze durante gli scontri. Rimanendo in tema con la pellicola, è anche in grado di chiamare un altro Agente a supporto.

Ricordiamo che l'Agente Smith è completamente gratuito e che arriverà in concomitanza con l'evento "Batti le fenditure, ottieni l'Agente Smith gratuitamente", durante il quale i giocatori potranno sfidare i boss nella modalità PvE per ottenere una serie di ricompense.

Agente Smith si aggiunge a Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e il Joker (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano (Looney Tunes); Arya Stark (Trono di Spade); Tom e Jerry (Tom & Jerry); Finn l'umano, Jake il cane e Guardia Banana (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); Il Gigante di ferro (Il gigante di ferro), LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo e Ciuffo Bianco (Gremlins); Jason Voorhees (Venerdì 13) e la creatura originale Rendog.

Ricordiamo che MultiVersus su Steam ha registrato oltre 100.000 utenti simultanei al lancio.