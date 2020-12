Ghost ‘n Goblins Resurrection, gameplay demo per Nintendo Switch

Attraverso Capcom TV il publisher giapponese ha condiviso un lunghissimo video di gameplay di una demo di Ghost 'n Goblins Resurrection. Si tratta del ritorno in grande stile del classico anno '90 in arrivo per Nintendo Switch.

Il filmato pubblicato qui sopra è lungo e particolarmente folle: per questo motivo vi consigliamo di andare al minuto 1:17:00 per cominciare a vedere Ghost 'n Goblins Resurrection in azione.

Dopo l'annuncio con data di uscita ai The Game Awards 2020, Ghost 'n Goblins Resurrection torna a mostrarsi in maniera più intensiva, attraverso questa lunga demo gameplay. Dal filmato possiamo vedere che il gioco da una parte non ha perso lo stile e la struttura, dall'altra ha mantenuto il livello di difficoltà "vecchia scuola".

Basterà, infatti, un solo attacco nemico per mettere in mutande il buon Sir Arthur. Da qual momento in poi basterà un ulteriore errore per perdere la vita. Ghosts 'n Goblins Resurrection uscirà in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 25 febbraio 2021.

Cosa ve ne pare di questa resurrezione?