I 10 giochi con il miglior impatto grafico su PS5

Eppure, l'ottimo lavoro di Bluepoint nel restaurare il primo Souls di FromSoftware ha lasciato a bocca aperta tutti i giocatori: il gioco viene pubblicato nel 2020 come titolo di lancio per PS5, e nonostante il "source material" avesse ormai più di una decade sulle spalle, il remake di Demon's Souls non ha affatto sfigurato nel suo ruolo di apripista per la nuova generazione di Playstation.

Partiamo dal gioco più anziano della lista, eppure uno dei migliori esempi di come un remake possa completamente trasformare il look grafico di un titolo. Stiamo parlando di Demon's Souls , che nella sua versione originale, uscita nel 2009 su PS3, sfoggiava un comparto tecnico decisamente arretrato rispetto alle produzioni coeve.

Non c'è molto da dire, se non che Horizon Forbidden West è davvero uno dei migliori open-world di sempre, dal punto di vista tecnico.

Il tutto è realizzato a partire dal Decima Engine , motore grafico sviluppato internamente dal team. Il motore, grazie anche all'esperienza accumulata con lo sviluppo di Horizon Zero Dawn, viene qui sfruttato in maniera magistrale, regalando effetti di luce e riflessi che risultano stupefacenti, in particolar modo quando si affrontano sequenze di gameplay sott'acqua , introdotte proprio in questo sequel.

Guerrilla Games aveva già compiuto un miracolo tecnico con il primissimo Horizon Zero Dawn su PS4, ma questo seguito ha decisamente alzato l'asticella per quanto riguarda il comparto tecnico in un open world.

Returnal fa dell'azione frenetica il suo punto di forza, ma non per questo sacrifica il comparto grafico: la risoluzione è il 4K dinamico , per garantire la fluidità necessaria al gameplay veloce, ma gran parte dell'illuminazione è gestita tramite il ray tracing.

Il Decima Engine entra in lista per ben due volte. Si, perché anche l'ultima opera di Hideo Kojima sfrutta il motore di Guerilla per regalare dei panorami mozzafiato fin dalle prime ore di gameplay.

L'avventura di Sucker Punch era già tecnicamente splendida su PS4, ma con Ghost of Tsushima Director's Cut regala una vera e propria festa per gli occhi .

Il nuovo look del titolo sulla nuova console di Sony è splendido, ma sono i dettagli aggiunti in questa revisione a rendere tutto il pacchetto davvero sorprendente: è stata infatti posta particolare attenzione nel potenziare il dettaglio grafico degli ambienti, aggiungendo anche una maggiore complessità nei pattern e nel comportamento del fogliame al vento, elemento caratteristico del titolo.

Anche Ghost of Tsushima: Director's Cut merita assolutamente un posto in questa lista: edizione su PS5 dell'avventura ambientata nel Giappone feudale firmata da Sucker Punch, che ha portato tutta la poesia del suo comparto artistico in 4K, su Playstation 5.

Praticamente un film d'animazione in movimento , con anche una grande scalabilità dell'esperienza: il gioco infatti prevede tre modalità grafiche: "Fedeltà" per la massima resa estetica a 30 fps, "Performance", che porta l'esperienza a 60 frame sacrificando gli effetti di Ray Tracing, e "Performance RT" che agisce invece scalando la risoluzione, per mantenere alto il frame rate integrando anche il ray tracing.

Ratchet & Clank: Rift Apart , la prima esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games, ha rappresentato il più grande blockbuster di Sony per il 2021.

E anche in Marvel's Spider-Man: Miles Morales Insomniac Games riporta le modalità grafiche viste in Ratchet and Clank: Rift Apart, ovvero "Fedeltà", "Performance" e "Performance RT", con gli stessi interventi per quanto riguarda la resa grafica del titolo.

Insomma, non solo una resa grafica decisamente di altissimo livello , ma un comparto tecnico che sfrutta in tutto e per tutto il nuovo hardware di Sony

Se poi avete a disposizione un televisore dotato di VRR (Variable Refresh Rate) le prestazioni in "performance" saranno ovviamente migliori, e in "Qualità" il frame rate verrà sbloccato, permettendo di arrivare anche oltre i 40 frame in qualche situazione.

Oltre alle classiche risoluzione e performance, infatti, (rispettivamente 4k a 30 fps, o risoluzione dinamica con i 60 frame garantiti), fanno la loro comparsa anche due settaggi aggiuntivi, che sfruttano a pieno le nuove funzionalità dell' HDMI 2.1 : attivando l'HFR (High Frame Rate) in modalità "Qualità" è infatti ora possibile godere del gioco in 4k con 40 fps. In "Performance" invece, God of War Ragnarök blocca la risoluzione a 1440p, ma viene sfondata la barriera dei 60 fps, garantendo un frame rate sbloccato che dona una fluidità davvero incredibile su console, rimanendo stabilmente intorno agli 80 frame per secondo.

The Last of Us Parte II

Un combattimento nel mondo post-apocalittico di The Last of Us Parte II

Eccoci, ovviamente, a parlare di Naughty Dog. Nonostante The Last of Us Parte II sia fondamentalmente un gioco PS4, non possiamo ignorare il punto più alto raggiunto dagli studi di Sony per quanto riguarda il comparto tecnico e la resa grafica.

Su PS5, l'aggiornamento del gioco ha portato anche i 60 frame all'interno di un'esperienza graficamente ineccepibile, dai personaggi alle ambientazioni, dagli effetti di luce alle animazioni. Quest'ultime realizzate, tra l'altro, con l'introduzione della nuova tecnica di Motion Matching: un sistema che permette di legare tra di loro i movimenti dei personaggi in maniera fluida, regalando un realismo impressionante.

Naughty Dog è ben nota per la qualità delle sue produzioni, in particolar modo dal punto di vista grafico. Sotto questo punto di vista, The Last of Us Parte II è sicuramente una delle migliori esperienze da giocare su PS5.